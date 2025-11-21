Chelseas Cole Palmer verpasst Spiele gegen Barcelona und Arsenal, nachdem er sich den Zeh an einer Tür gebrochen hat

HQ

Cole Palmer, einer der Stars aus Chelsea, der dieses Jahr kürzlich die UEFA Conference League und die FIFA Club World Cup gewonnen hat, erlitt am Mittwochabend einen ungewöhnlichen, aber zum Glück leichten Unfall, der ihn noch eine weitere Woche vom Fußballfeld fernhielt.

Der offensive Mittelfeldspieler fehlt seit zwei Monaten wegen einer Leistenverletzung. Er war bereit, an diesem Wochenende nach der Länderspielpause für das Spiel am Samstag gegen Burnley in der Premier League zurückzukehren, brach sich jedoch bei einem Hausunfall zu Hause den Zeh, als er mit dem Zeh im linken Bein gegen eine Tür stieß.

Daher wird es eine Woche dauern, um sich von diesem Rückschlag zu erholen, was bedeutet, dass er nicht nur das Spiel am Samstag, sondern auch zwei sehr wichtige Spiele in der nächsten Woche verpassen wird: das Duell am Dienstag gegen Barcelona in der Champions League und Arsenal am folgenden Wochenende.

Enzo Maresca, Chelsea-Trainer, bestätigte dies auf der Pressekonferenz: "Leider hatte er zu Hause einen Unfall, bei dem er sich den Zeh verletzte. Es ist nichts Wichtiges, aber er wird in der nächsten Woche nicht zurück sein. Ich wache nachts oft auf – ich stoße mir den Kopf, die Beine, alles – also kann es passieren."

Auch ohne Palmer hat Chelsea in dieser Saison gute Leistungen geleistet: Dritter in der Premier League, sechs Punkte hinter Tabellenführer Arsenal, und zwölfter in der Champions League mit sieben Punkten.