Charlie Day wäre "begeistert", in einem Luigi's Mansion-Film mitzuspielen

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Derzeit gibt es zahlreiche Spekulationen darüber, was Nintendo, Illumination und Universal für die Zukunft des Super Mario-Filmuniversums planen. Obwohl es immer neugierige Hinweise darauf gab, was die Zukunft bringen könnte, hat die Bestätigung, dass Star Fox' Fox McCloud im kommenden The Super Mario Galaxy Movie mit Glen Powell als Stimme auftreten wird, die Tür zu allerlei Optionen geöffnet, und viele fragen sich, ob ein Smash Bros.-ähnlicher Film am Horizont steht.

Aber um sich von einer großen Ensemble-Leistung wie diesem zu entfernen, wurde Luigis Synchronsprecher im Film, Charlie Day, gefragt, ob er gerne die Hauptrolle in einem Luigi's Mansion-Film spielen möchte, worauf er antwortete, dass er "begeistert" wäre, das zu tun.

Im Gespräch mit ScreenRant sprach Day das Thema an.

"Ich wäre begeistert, Luigi's Mansion zu machen, einfach weil es so ein spaßiges Spiel ist. Und nicht, dass du ihn wie einen Horrorfilm für Kinder machen würdest, aber er könnte mehr Jump-Scares haben, was Spaß machen würde."

Dies ist jedoch keineswegs eine Bestätigung dafür, dass ein solcher Film gemacht wird, wie Day ebenfalls anmerkt: "Es scheint ein großartiger Film zu sein, aber ich bin es nicht... Sie setzen mich nicht in die Leitung von Filmstudios, und das aus gutem Grund. Ich habe keine Ahnung."

Er verabschiedet mit den Worten: "Es wäre viel Druck. Aber wenn sie es tun, bin ich dabei", also gibt es viel Hoffnung, dass es möglich ist.

Würdest du einen Luigi's Mansion-Film schauen?