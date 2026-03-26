Fox McCloud wird in The Super Mario Galaxy Movie auftreten

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Am Mittwoch feiert The Super Mario Galaxy Movie Premiere, und in letzter Zeit haben wir viele Informationen und Trailer gesehen. Doch Nintendo hat noch einige Überraschungen auf Lager, und heute bestätigte das Unternehmen über seinen offiziellen Instagram-Account ein Gerücht: Fox McCloud wird im Film auftreten.

Es wurde noch nicht bekanntgegeben, wer ihn spielen wird, aber aufmerksame Fans hatten bereits Anzeichen für die Beteiligung des Space Fox anhand früherer Videos gefunden. Welche Rolle er in der Handlung spielen wird, bleibt abzuwarten, aber da Mario ins All reisen wird, ist McCloud natürlich ein Naturtalent, auch wenn es auch eine Art Smash Bros.-Turnier bedeuten könnte.

Da Donkey Kong nach seinem Auftritt in The Super Mario Bros. Movie seinen eigenen Film bekommt, kann man hoffen, dass Fox McCloud genauso behandelt wird. Oder vielleicht bereitet das die Bühne für den unvermeidlichen dritten Mario-Film, der sich als Spin-off von Smash Bros. herausstellen könnte?