Glen Powell bestätigt als Stimme von Fox McCloud in The Super Mario Galaxy Movie

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In nur wenigen Tagen feiert The Super Mario Galaxy Movie sein Debüt in Kinos auf der ganzen Welt und nimmt Nintendo- und Videospielfans mit auf ein weiteres episches Abenteuer in das farbenfrohe Universum. Dieser Film wird eine Reihe neuer Charaktere einführen, die von A-Promis und großen Prominenten gesprochen werden, mit Höhepunkten wie Brie Larson als Rosalina und Benny Safdie als Bowser Jr., wobei diese beiden sich dem bereits mit Stars besetzten Cast anschließen, zu dem Chris Pratts Mario, Anya Taylor-Joys Princess Peach, Seth Rogens Donkey Kong, Keegan-Michael Keys Toad, Jack Blacks Bowser und viele mehr gehören.

Ein weiterer wichtiger Charakter, der im Film bestätigt wurde, ist Star Fox' Fox McCloud, wobei das volle Ausmaß der Nintendo-Ikone noch offen ist. Was wir wissen, ist, dass dies sicherlich nur der Anfang von Star Fox' größerer Kinoreise sein wird, besonders wenn man die Person berücksichtigt, die den legendären Piloten spricht.

In einem Instagram-Beitrag wurde bestätigt, dass Glen Powell, der Star aus The Running Man und Top Gun: Maverick: Maverick, als Fox McCloud besetzt wurde und der Figur seine Stimme leihen wird. Angesichts seiner Erfahrung als Hangman ist das eine ziemlich passende Besetzung, könnte man sagen...

Powells Bestätigung erfolgt mit der Aussage: "Born to Barrel Roll".

Freust du dich auf The Super Mario Galaxy Movie ? Die Fortsetzung kommt nächste Woche am 1. April in die Kinos.