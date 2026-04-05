Charlie Day sagt, Danny DeVito sollte Wario im nächsten Mario-Film spielen

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Vor The Super Mario Galaxy Movie wollten weder Charlie Day (der Luigi spielt) noch Chris Pratt (der Mario spielt) verraten, ob Wario oder Waluigi während des Besuchs des Duos bei The Tonight Show auftreten würden. Stattdessen antworteten sie etwas kryptisch auf die Frage, die viele Fans als Zeichen dafür interpretierten, dass das Duo tatsächlich im Film war. Schließlich wäre es einfach gewesen, einfach nein zu sagen, und die Leute wären nicht enttäuscht gewesen, da keiner von beiden darin war.

Aber... zwei solche zentralen Figuren im Pilzkönigreich werden früher oder später auftauchen, und wenn das passiert, weiß Charlie Day, wer ihn spielen sollte. Er schlug seinem It's Always Sunny in Philadelphia-Co-Star Danny DeVito gegenüber Screenrant vor:

"Danny [DeVito] würde so gut in dieses Universum passen, und ich denke, er wäre ein guter Wario."

Sicherlich sind wir nicht die Einzigen, die Day zustimmen, dass dies ein ausgezeichneter Kandidat wäre? Dann bleibt nur noch die Frage, wer Waluigi spielen würde. Wir könnten uns einen Komiker wie Bill Hader vorstellen, der eine unheimliche Fähigkeit hat, verschiedene Stimmen zu erschaffen und sie auch an den Rand der Unheimlichkeit treiben will, aber wir denken auch, dass ein flamboyanter und unberechenbarer Sacha Baron Cohen perfekt passen würde.

Wer sollte Ihrer Meinung nach Wario und Waluigi im unvermeidlichen dritten Mario-Film spielen?