Erwarten Sie, dass Wario und Waluigi in The Super Mario Galaxy Movie auftauchen

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Viele waren überrascht, als bestätigt wurde, dass Fox McCloud im kommenden The Super Mario Galaxy Movie auftreten wird, obwohl er tatsächlich nicht zum selben Universum gehört. Viele interpretieren dies als erneutes Interesse an der Figur und der Star-Fox-Spielereihe, während andere glauben, dass es auf einen zukünftigen Mario-Film mit Smash Bros.-Thema hindeuten könnte.

Zwei Charaktere, die zwar zum Pilzkönigreich gehören, aber für den Film noch nicht bestätigt wurden, sind Wario und Waluigi. Als die Synchronsprecher von Mario und Luigi – Chris Pratt und Charlie Day – kürzlich in Jimmy Fallons Talkshow The Tonight Show auftraten, nutzte der Moderator die Gelegenheit, sie danach zu fragen. Während eines Segments, in dem sie mit Ja oder Nein auf Aussagen über den Film mit einer roten Muschel (nein) und einem Fragezeichenblock (ja) antworten sollten, sagte er: "Wario und Waluigi treten auf."

Das führte dazu, dass sowohl Pratt als auch Day sich ansahen und beide Knöpfe gleichzeitig drückten. Natürlich bedeutet das nicht unbedingt etwas, aber es wäre leicht zu bestätigen gewesen, dass sie nicht auftreten (falls das der Fall ist), sodass die Fans keine Hoffnungen auf den Film hätten machen müssen. Stattdessen entschieden sie sich für diese Lösung, sodass wir sicher davon ausgehen können, dass mindestens einer dieser Unruhestifter im Film auftreten wird, der diesen Mittwoch Premiere feiert.