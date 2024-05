Danny DeVito ist daran interessiert, Wario in der Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie zu spielen

HQ

Während Nintendo und Illumination in Bezug auf die Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie verschlossen und ruhig geblieben sind, gab es viele Spekulationen über den Film, seine Handlung und die zusätzlichen Charaktere, die er einführen könnte oder sollte. Einer dieser Fan-Favoriten ist Wario, und als wir über diese Figur sprachen, setzte sich The Movie Dweeb kürzlich mit Danny DeVito zusammen und fragte den It's Always Sunny in Philadelphia -Schauspieler, ob er die Rolle übernehmen würde.

"Man weiß nie, was in der Welt passiert", sagte DeVito. "Ich bin für viele Dinge zu haben, weißt du... Ich bin bereit, viele Dinge zu tun. Was auch immer kommt, ich schaue und sehe, ich bewerte."

DeVito fuhr fort: "Sag ihnen, dass ich sie in die Reinigung bringen werde, aber dass ich in dem Film mitspielen sollte."

Dies alles geschah, als DeVito auftauchte, um seinen kommenden Film zu promoten, den von Chris Pine inszenierten Poolman, der kürzlich in den Kinos debütierte.

Glaubst du, dass DeVito angezapft werden sollte, um Wario in der Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie darzustellen? Es ist nur eine Schande, dass es kein Live-Action-Film ist...