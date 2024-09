Chants of Sennaar: Kommunikation ist der Schlüssel in diesem Einzelspieler-Abenteuer

Es gab selten einen ruhigen Moment während der letzten Gamescom 2022. Nach drei Jahren Abwesenheit waren wir bestrebt, so viele Interviews und praktische Sitzungen wie möglich zu bekommen, und als ich am späten Nachmittag am Stand von Focus Entertainment ankam, war mein Gehirn von all der Action ziemlich gebraten. Sicherlich nicht die beste Zeit, um müde und erschöpft zu sein, da ich Chants of Sennaar spielen wollte, ein kommendes Abenteuerspiel von Rundisc, in dem man nicht nur mechanische Rätsel lösen, sondern auch eine alte Sprache entschlüsseln muss!

Chants of Sennaar lässt sich vom berühmten biblischen Mythos von Babel inspirieren. Während die meisten Anthropologen Ihnen etwas anderes sagen würden, geht die Geschichte davon aus, dass in der Antike ein vereintes Volk, das eine einzige Sprache sprach, versuchte, einen hohen und kunstvollen Turm zu bauen, nur damit das Projekt zusammenbricht, wenn sie ihre Fähigkeit, zusammen zu sprechen, verlieren. In Chants of Sennaar ist es ziemlich umgekehrt, wenn Sie als einsamer Reisender spielen, der einen labyrinthischen Turm durchqueren und am Ende hoffentlich die darin lebenden Menschen wieder vereinen muss. Oder zumindest etwas in dieser Größenordnung. Vielleicht in Anbetracht des Themas hatte ich ein wenig Schwierigkeiten, den ziemlich ausgeprägten französischen Akzent des Focus-Mitarbeiters zu verstehen, und bekam nicht wirklich alle Details.

Inspiriert vom Mythos von Babel, geht es in Chants of Sennaar darum, alte Symbole zu verstehen.

Als ich das Spiel startete, war das erste, was meine Aufmerksamkeit auf sich zog, der einzigartige grafische Stil. Mit seinen pastellartigen Farben und dem hohen Kontrast zwischen verschiedenen Oberflächen sieht es ein bisschen aus wie das letztjährige Open-World-Spiel Sable, das ebenfalls in einer Wüstenlandschaft stattfand. Als französisches Studio hat sich Rundisc wahrscheinlich auch von Klassikern wie Another World und Flashback inspirieren lassen. Diese Spiele haben es geschafft, eine aufregende und unbekannte Welt zu schaffen, ohne eine einzige Dialogzeile zu verwenden, und das ist es auch, was Chants of Sennaar anstrebt - zumindest am Anfang.

Ich steuerte das Spiel aus einer Overhead-Perspektive und bewegte meinen verschleierten Charakter durch ein paar Korridore, öffnete Türen und suchte nach Hinweisen in der Umgebung. Es war so ziemlich Standard-Zeug für das Puzzle-Genre. Zumindest bis ich auf einem mechanischen Aufzug auf die ersten antiken Symbole stieß.

Werbung:

Die schönen Visuals erinnern uns an Klassiker wie Prince of Persia und Another World.

Von nun an musste ich mich auf meine eigenen Übersetzungen dieser mysteriösen Symbole verlassen, um fortzufahren. In erster Linie steuerten zwei Hebel die Aufzüge, und ich notierte zunächst "oben" und "unten" im Notizbuch im Spiel vor ihren jeweiligen Symbolen. Ein weiteres drittes Symbol erschien neben den beiden Griffen, von denen ich annahm, dass sie "Boden" oder etwas in dieser Größenordnung bedeuten mussten. Dies wiederum half bei der Auswahl der richtigen Hebel im folgenden Rätsel, die ich lösen konnte, obwohl die Schilder eigentlich "offen", "schließen" und "Raum" bedeuteten.

Sehen Sie, manchmal, bevor Sie fortfahren, werden Sie aufgefordert, Ihre Notizen in Ordnung zu bringen. Das Spiel fragt Sie dann, ob Sie Symbole mit den richtigen Bildern oder Illustrationen abgleichen müssen, was wiederum die genaue Bedeutung der Wörter offenbart. Es ist ein cleverer Weg, um sicherzustellen, dass eine einzelne fehlgeschlagene Übersetzung nicht zu ernsthaften Missverständnissen auf der Straße führt, und es bestätigt immer noch Ihre Arbeit, auch wenn Sie nicht ganz die genaue Bedeutung verstanden haben.

Bewaffnet mit neuen Wörtern in meinem Notizbuch konnte ich mich einer Reihe komplexerer Rätsel stellen, bei denen ich zusammen mit einem anderen Charakter den Wasserfluss durch eine Reihe von Dammen lenken musste. Indem ich mein vorhandenes Wissen mit neuen Symbolen kombinierte und sie in neuen Kontexten sah, konnte ich meinen Wortschatz um nützliche Begriffe wie ich, du, folge und warte erweitern. Ich bin kein Experte, aber diese Methode weicht wahrscheinlich nicht allzu weit davon ab, wie tatsächlich verlorene Sprachen übersetzt werden.

Werbung:

Sie

sollten auch ein echtes Notizbuch bereithalten, da es viele Symbole gibt, die Sie im Auge behalten müssen.

Natürlich bot die Demo nur einen kurzen Einblick in die verschiedenen Mechaniken in Chants of Sennaar. Es wird noch viel mehr zu entdecken geben in der Vollversion, und ich bin ziemlich gespannt, wie sich die Rätsel und die Geschichte von Anfang an entwickeln werden. Das Pressematerial verspricht sogar Abschnitte, in denen wir "Stealth und List einsetzen müssen, um die Guardians zu überlisten und die verbotenen Zonen zu durchqueren", etwas, das ich während der Demo nicht zu sehen bekam.

Alles in allem bin ich ziemlich aufgeregt, weiter in Chants of Sennaar einzutauchen, wenn es nächstes Jahr erscheint. Eines ist jedoch sicher. Zu diesem Zeitpunkt werde ich ein saisonal passendes Getränk an meiner Seite haben und das Telefon stumm schalten, denn solche Herausforderungen sind nichts dafür, wenn man in Köln schwitzend herumläuft.