Champions-League-Vorhersagen: Teams, die sich qualifizieren und laut Opta ausscheiden

HQ

Heute, Mittwoch, den 28. Januar, ist der letzte Tag der Champions-League-Ligaphase, an der die Endtabelle festgelegt wird und wir erfahren, welche 8 Teams sich für die Runde der letzten 16 qualifiziert haben, die 16 in die K.-o.-Playoffs gehen und die, die ausgeschieden werden. Manche kennen ihr Schicksal bereits, aber die meisten Orte sind offen.

Heute kann alles passieren, aber laut Opta Analyst (via AS), der tausende Simulationen auf Basis früherer Ergebnisse durchführt, sind dies die acht Teams, die sich für die Runde der letzten 16 qualifizieren und unter den Top 8 landen:



Arsenal

Bayern München

Liverpool

Real Madrid

Tottenham Hotspurs

Barcelona

Manchester City

Atlético de Madrid



Dahinter würden Teams wie PSG (9.), Chelsea (11.), Juve (13.) oder Inter (14.) gezwungen, die Play-offs der K.-o.-Runde zu bestreiten.

Laut Prognose würden Athletic Club, Olympiakos und Neapel die letzten qualifizierten Teams sein (22-24), und dann würden folgende Teams ausscheiden: PSV, Coppenhagen, Club Brugge, Pafos, Ajax, Union Saint-Gilloise und Benfica (Kairat, Villarreal, Slavia Prag und Eintracht Frankfurt sind bereits ausgeschieden).

Die Champions-League-Spiele finden heute Abend, Mittwoch, den 28. Januar, um 21:00 Uhr MET, 20:00 Uhr GMT zur gleichen Zeit statt. Was glaubst du, wird am Ende passieren?