Wer ist qualifiziert und eliminiert? UEFA Champions League Tabelle Stand 21. Januar
Hier ist die Tabelle der UEFA Champions League nach der vorletzten Runde der Ligaphase.
Nach den Champions-League-Ergebnissen von Dienstag und Mittwoch ist die Tabelle vor dem letzten Spieltag der Ligaphase, von September 2025 bis nächste Woche, dem 28. Januar, sehr eng.
Nur die Top 8 qualifizierten sich direkt für die letzten 16. Teams der Rangliste zwischen 9 und 24 müssen im Februar ein Playoff-Spiel bestreiten, wobei Teams auf den Plätzen 9-16 im Hin- und Rückspiel den Heimvorteil haben. Teams ab 25 Jahren werden ausgeschieden.
Champions-League-Tabelle 2025/26
Champions League qualifizierte sich für das Achtelfinale
- Arsenal
Champions League qualifizierte sich für die letzten 16 oder das K.-o.-Playoff
- Bayern
- Real Madrid
- Liverpool
- Tottenham
- PSG
- Newcastle
Champions League bereits ausgeschieden
- Kairat Almary
- Villarreal
Champions-League-Tabelle Stand 21. Januar (nach Spieltag 7)
- Arsenal – 21 Punkte (7 Tore 7 Siege 0 D 0 L, 20 Vier 2 Tore Tore, +18 Finale)
- Real Madrid – 15 Punkte (7 Tore, 5 S, 0 D, 2 N, 19 Vier, 8 Tore, +11 S, S, S, Finale)
- Bayern München – 15 Punkte (6 P 5 W 0 D 1 L, 18 Fire 7 Tore, +11 GD)
- Tottenham Hotspur – 14 Punkte (7 Treffer, 4 Treffer, 2 Sie, 2 V, 1 Elf, 7 Tore, +8 Finale)
- Paris Saint-Germain – 13 Punkte (7 S, 4 W, 1 D, 2 L, 20 S, 10 Tore, +10 GD)
- Sportliche CP – 13 Punkte (7 P 4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)
- Manchester City – 13 Punkte (7 Punkte, 4 Sieg, 1 V, 2 Punkte, 13 Zwei, 9 Tore, +4 Finale)
- Atalanta – 13 Punkte (6 P 4 W 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)
- Inter Mailand – 12 Punkte (7 S, 4 W, 0 D, 3 L, 13 S, 7 Tore, +6 S)
- Atletico Madrid – 12 Punkte (6 P 4 W 0 D 2 L, 15 Off 12 GA, +3 GD)
- Liverpool – 12 Punkte (6 S, 4 Siege, 0 D, 2 N, 11 Zwei, 8 Tore, +3 Finale)
- Borussia Dortmund – 11 Punkte (7 S, 3 W, 2 D, 2 L, 19 S, 15 Tore, +4 GD)
- Newcastle United – 10 Punkte (6 P 3 W 1 D 2 N, 13 Fire 6 GA, +7 GD)
- Chelsea – 10 Punkte (6 Punkte 3 Siege 1 D 2 L, 13 Vier 8 Tore Assistenz, +5 Runden)
- Barcelona – 10 Punkte (6 Punkte, 3 Siege, 1 Sieg, 2 Punkte, 2 Punkte, 14 Zwei, 11 Tore, +3 Finale)
- Marseille – 9 Punkte (6 Punkte 3 Sieg 0 D 3 Elf, 11 Vier 8 Tore Tore, +3 DD)
- Juventus – 9 Punkte (6 Tore, 2 Siege, 3 D, 1 Punkte, 12 Tore, 10 Tore, +2 Finale)
- Galatasaray – 9 Punkte (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)
- Bayer Leverkusen – 9 Punkte (7 P 2 W 3 D 2 L, 10 F 14 GA, -4 GD)
- AS Monaco – 9 Punkte (7 P 2 W 3 D 2 L, 8 Off 14 GA, -6 GD)
- PSV Eindhoven – 8 Punkte (6 P 2 W 2 D 2 L, 15 GF 11 GA, +4 GD)
- Olympiacos – 8 Punkte (7 S, 2 W, 2 D, 3 L, 8 S, 13 GA, -5 GD)
- Neapel – 8 Punkte (7 S, 2 W 2 D, 3 L, 7 GF, 12 GA, -5 GD)
- Kopenhagen – 8 Punkte (7 S, 2 S, 2 D, 3 L, 11 S, 17 Tore, -6 GD)
- Qarabag – 7 Punkte (6 P 2 W 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)
- Club Brügge – 7 Punkte (7 Punkte, 2 Sieg, 1 Sieg, 4 N, 12 Finale, 17 Tore, -5 Finale)
- Bodø/Glimt – 6 Punkte (7 P 1 W 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD)
- Benfica – 6 Punkte (6 P 2 W 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 GD)
- Pafos FC – 6 Punkte (6 S, 1 W, 3 D, 2 L, 4 S, 9 Tore, -5 S)
- Union Saint-Gilloise – 6 Punkte (6 P 2 W 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)
- Ajax – 6 Punkte (7 S, 2 S, 0 D, 5 L, 7 Fire, 19 Tore, -12 DD)
- Athletic Bilbao – 5 Punkte (6 P 1 W 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
- Eintracht Frankfurt – 4 Punkte (6 P 1 W 1 D 4 L, 8 Fire 16 GA, -8 GD)
- Slavia Prag – 3 Punkte (6 P 0 W 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)
- Villarreal – 1 Punkt (7 Punkte 0 Sieg 1 D 6 L, 5 Vier 15 Tore Geschosse, -10 Final)
- Kairat Almaty – 1 Punkt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 Fire 19 Goals Go, -14 GD
Denken Sie daran, dass nächste Woche, Mittwoch, den 28. Januar, alle Spiele zur gleichen Zeit beginnen, 20:00 GMT, 21:00 Uhr MEZ. Verfolgst du die Champions League in dieser Saison?