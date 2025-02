Champions-League-Play-offs am kommenden Dienstag noch offen: Bayern gewinnt, italienische Klubs leiden

HQ

Die italienischen Klubs hatten im HinspielChampions League der K.-o.-Play-offs nicht viel Glück. Sowohl Atalanta als auch Milan unterlagen auf dem Papier schwächeren Klubs: Der belgische Klub Brügges verwandelte einen späten Elfmeter zum 2:1, und der niederländische Klub Feyenoord verteidigte seinen frühen Treffer durch Igor Paixao in der 3. Minute gegen Milan zum 1:0-Endstand.

In der zweiten Hälfte der Play-offs, am kommenden Dienstag, haben Milan und Atalanta den Vorteil, zu Hause zu spielen und zu versuchen, zurückzuschlagen, in der Hoffnung, sich Inter Mailand anzuschließen, das bereits im Achtelfinale steht, um die italienische Präsenz im Wettbewerb zu erhöhen.

Anders als am Dienstag gegen PSG und Borussia Dortmund gab es am Mittwoch alle Siege mit nur einem Tor Vorsprung, so dass noch alles offen ist. Der portugiesische Klub Benfica gewann mit 0:1 gegen Monaco, wobei Vangelis Pavlidis das sechste Tor in fünf Spielen erzielte.

In der Zwischenzeit gewann Bayern München auch den schottischen Klub Celtic, aber nicht mit großem Vorsprung: 1:2 durch Tore von Michael Olie und Harry Kane für die deutsche Mannschaft und Daizen Maeda in der zweiten Halbzeit, was den Celtic-Fans Hoffnung auf ein Comeback am Dienstag gab...



Club Brugge - Atalanta 2:1



Celtic - Bayern 1:2



Monaco - Benfica 0:1



Feyenoord - Mailand 1:0