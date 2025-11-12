Sport
Champions League der Frauen: Welche Mannschaften würden sich laut heutiger Tabelle qualifizieren und ausscheiden
Nach der Hinrunde der Ligaphase qualifizierten sich Barcelona, Lyon, Man United und Chelsea direkt für das Viertelfinale.
HQ
Die Champions League der Frauen hat den dritten Tag der Ligaphase mit Siegen von Barcelona, Bayern, Juventus, Manchester United am Mittwoch und Valerenga, Chelsea und Lyon am Dienstag abgeschlossen. Nach aktuellem Stand sind die vier Mannschaften, die sich für das Viertelfinale qualifizieren würden, Barcelona, Lyon, Manchester United (die einzigen drei, die alle drei Spiele gewonnen haben) und Chelsea.
In der Zwischenzeit würden Twente, Paris FC, Benfica, PSG, Roma und St. Pölten ausscheiden, ohne dass es eine Wahl hätte, die K.o.-Play-off-Runde im Februar zu spielen. So sieht die Tabelle am 12. November 2025 aus:
Champions League Tabelle der Frauen 2025
- Barcelona: 9 Punkte
- Lyon: 9 Punkte
- Manchester United: 9 Punkte
- Chelsea: 7 Punkte
- Real Madrid: 7 Punkte
- Bayern: 6 Punkte
- Wolfsburg: 6 Punkte
- Juventus: 6 Punkte
- Oud-Heverlee Leuven: 4 Punkte
- Atlético Madrid: 3 Punkte
- Arsenal: 3 Punkte
- Valerenga: 3 Punkte
- Twente: 2 Punkte
- Paris FC: 2 Punkte
- Benfica: 1 Punkt
- PSG: 0 Punkte
- Roma: 0 Punkte
- St. Pölten: 0 Punkte
Der nächste Spieltag findet nächste Woche, vom 19. bis 20. November, statt. Die Ligaphase endet vor dem Jahr, am 17. Dezember.