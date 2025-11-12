Champions League der Frauen: Welche Mannschaften würden sich laut heutiger Tabelle qualifizieren und ausscheiden

HQ

Die Champions League der Frauen hat den dritten Tag der Ligaphase mit Siegen von Barcelona, Bayern, Juventus, Manchester United am Mittwoch und Valerenga, Chelsea und Lyon am Dienstag abgeschlossen. Nach aktuellem Stand sind die vier Mannschaften, die sich für das Viertelfinale qualifizieren würden, Barcelona, Lyon, Manchester United (die einzigen drei, die alle drei Spiele gewonnen haben) und Chelsea.

In der Zwischenzeit würden Twente, Paris FC, Benfica, PSG, Roma und St. Pölten ausscheiden, ohne dass es eine Wahl hätte, die K.o.-Play-off-Runde im Februar zu spielen. So sieht die Tabelle am 12. November 2025 aus:

Champions League Tabelle der Frauen 2025



Barcelona: 9 Punkte

Lyon: 9 Punkte

Manchester United: 9 Punkte

Chelsea: 7 Punkte

Real Madrid: 7 Punkte

Bayern: 6 Punkte

Wolfsburg: 6 Punkte

Juventus: 6 Punkte

Oud-Heverlee Leuven: 4 Punkte

Atlético Madrid: 3 Punkte

Arsenal: 3 Punkte

Valerenga: 3 Punkte

Twente: 2 Punkte

Paris FC: 2 Punkte

Benfica: 1 Punkt

PSG: 0 Punkte

Roma: 0 Punkte

St. Pölten: 0 Punkte



Der nächste Spieltag findet nächste Woche, vom 19. bis 20. November, statt. Die Ligaphase endet vor dem Jahr, am 17. Dezember.