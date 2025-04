Carlos Sainz beschwert sich über seine Geldstrafe von 10.000 Euro, weil er fünf Sekunden zu spät gekommen ist, weil er auf der Toilette war

HQ

Die Formel-1-Fahrer haben die Nase voll von den strengen, unnachgiebigen und manchmal unverständlichen Regeln der FIA, und der letzte Fahrer, der darunter litt, war Carlos Sainz, der eine Geldstrafe von 10.000 Euro erhielt, weil er beim Großen Preis von Japan am vergangenen Wochenende fünf Sekunden zu spät zur Nationalhymne kam. Sainz sagte am Donnerstag gegenüber den Medien, dass er es für "ausgeschlossen" halte, dass er eine so hohe Geldstrafe zahlen müsse, und dass es enttäuschend sei, weil er nur fünf Sekunden zu spät gekommen sei.

Der Grund, warum Sainz zu spät kam, war, dass er auf der Toilette war, da er Magenprobleme hatte. Tatsächlich reduzierten die Kommissare die Geldstrafe, zunächst 60.000 Euro, dann 20.000 Euro, die Hälfte, wenn er in einem Jahr zahlt, wegen seiner von einem Arzt bestätigten Magenprobleme.

"Ich weiß nicht, ob ich noch einmal eine Geldstrafe bekomme, weil ich das sage, aber Scheiße passiert. So ist es.Der Williams-Pilot bezog sich auf die Strafen, die andere Fahrer für die Verwendung von Schimpfwörtern erhalten haben, darunter Max Verstappen, der gemeinnützige Arbeit für die FIA leisten musste.

Sainz sagte dies am selben Tag, an dem der stellvertretende FIA-Präsident Robert Reid aus moralischen Gründen zurückgetreten war, und sagte, dass "er auf keinen Fall Teil eines Systems bleiben kann, das nicht mehr die Prinzipien von mehr Transparenz, stärkerer Governance und kollaborativerer Führung widerspiegelt". Es gab viel Kritik an der FIA wegen ihres Mangels an Transparenz, und Sainz reflektierte diese Sorgen, als er sagte, dass er sich zumindest besser fühlen würde, wenn er wüsste, dass das Geld weg sein würde.