Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner im direkten Vergleich, wer hat mehr Spiele gewonnen?

Die Nummer 1 der Tenniswelt, Jannik Sinner (23), hätte sich nach dreimonatiger Abwesenheit keine bessere Rückkehr wünschen können: den Einzug in ein Finale beim wichtigsten Tenniswettbewerb seines Landes, den Internazionali BNL d'Italia oder Italian Open, in Rom. Es ist auch das erste Finale für Sinner in Rom und das erste Mal seit Adriano Panatta (1976), dass ein italienischer Spieler bei den Rome Open dabei ist.

Vor ihm liegt jedoch Carlos Alcaraz (kürzlich 22 Jahre alt geworden), der am Montag seinen Platz als Nummer 2 der Welt sichern und Alexander Zverev überholen wird, unabhängig davon, was am Sonntag, den 18. Mai, passiert (Uhrzeit wird zum Zeitpunkt des Schreibens noch bekannt gegeben).

Werden Alcaraz und Sinner die Nadal und Federer des nächsten Jahrzehnts? Die meisten Tennisfans haben darauf gewettet, dass sie eine neue Generation großartiger Tennisspieler anführen werden, auch wenn das Niveau sehr hoch ist. Unter Berücksichtigung von Sinners Abwesenheit wurden jedes der fünf Major-Turniere in diesem Jahr (vier ATP Masters 1.000 und der australische Grand Slam) in diesem Jahr bisher von unterschiedlichen Personen gewonnen:



Australien: Jannik Sinner



Indian Wells: Jack Draper



Miami: Jakub Mensik



Monte Carlo: Carlos Alcaraz



Madrid: Caper Ruud



Carlos Alcaraz va. Jannik Sinner: Wer führt im Kopf-an-Kopf-Rennen?

Bisher standen sich die beiden Champions 10 Teams gegenüber, und Alcaraz führt mit 6 Siegen, seit ihrem ersten Spiel in der Runde der letzten 32 beim Rolex Paris Masters im Jahr 2021. Obwohl er die Nummer 1 der Welt an den Italiener verlor, gewann der Spanier seine drei Spiele im Jahr 2024, darunter das Finale in Peking.

Beide haben von Natur aus hohe Gewinnquoten, aber für den Italiener ist es etwas besser: Sinner hat 270 Mal gewonnen und 80 verloren, und Alcaraz hat 233 Mal gewonnen und 61 verloren. Aber während Sinner noch einen Titel mehr hat (19 gegen 18), hat Alcaraz noch einen Grand Slam mehr (4 gegen 3), Alcaraz hat 2022 die US Open, 2023 und 2024 Wimbledon und 2024 Roland Garros; Sinner hat 2024 und 2025 Australian Open und 2024 US Open) und ist ein Jahr und neun Monate jünger.