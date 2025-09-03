Carlos Alcaraz und Novak Djokovic treffen am Freitag im epischen Halbfinale der US Open aufeinander

HQ

Carlos Alcaraz und Novak Djokovic lieferten sich eine der interessantesten Rivalitäten der letzten Jahre. Vor dem Einbruch von Jannik Sinner war es der Serbe, der als einziger in der Lage war, das Durchbruchstalent des jungen Spaniers aufzuhalten, da beide häufig zwischen der Nummer 1 und 2 der Welt wechselten. Die Rivalität erreichte im vergangenen Sommer ihren Höhepunkt, als Alcaraz Djokovic in Wimbledon besiegte, aber der Serbe rächte sich im Finale der Olympischen Spiele in Paris.

Seitdem hat sich Djokovic ein wenig aufgelöst, da klar wurde, dass die Zukunft von der Rivalität zwischen Alcaraz (22 Jahre alt) und Sinner (24) bestimmt wird. Djokovic, der im vergangenen Mai 38 Jahre alt wurde, konzentrierte sich nur auf Grand Slams und erreichte Halbfinals in Australien, Roland Garros und Wimbledon 2025 (in Australien zog er sich zurück und verlor die anderen beiden Mal gegen Sinner).

Diesmal wird Djokovic jedoch mit Alcaraz gleichziehen, nachdem beide Spieler ihre Viertelfinal-Rivalen souverän besiegt hatten: Alcaraz gewann Jiri Lehecka mit 6:4, 6:2, 6:4 und Djokovic baute mit etwas mehr Studles seine perfekte Kopf-an-Kopf-Bilanz mit Taylor Fritz (11:0!) mit einem 6:3, 7:5, 3:6, 6:4-Sieg aus.

Am Freitag, den 5. September (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben), treffen Djokovic und Alcaraz zum neunten Mal aufeinander. Djokovic führt das Head-to-Head mit 5 Siegen an, darunter einer im Jahr 2025, wo Djokovic Alcaraz im australischen Viertelfinale besiegte.

Heute, Mittwoch, kennen wir die beiden anderen Halbfinalisten: Felix Auger-Aliassime gegen Alex de Miñaur um 17:30 Uhr MESZ, 16:30 Uhr BST und Jannik Sinner gegen Lorenzo Musetti um 14:10 Uhr MESZ, 1:10 Uhr BST (am Donnerstag). Wird es ein drittes Grand-Slam-Finale zwischen Alcaraz und Sinner in Folge geben, oder wird jemand anderes aufstehen?