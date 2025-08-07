Carlos Alcaraz spricht über sein Ziel, die Nummer 1 der Welt zu werden, aber vor allem will er glücklich sein

HQ

Carlos Alcaraz ist bereit, an diesem Wochenende bei den Cincinnati Open auf den Tennisplatz zurückzukehren, wohl wissend, dass er noch viel zu gewinnen hat. Er hat in Cincinnati nur 10 Punkte zu verteidigen, nachdem er im vergangenen Sommer in der ersten Runde ausgeschieden war, und 50 Punkte bei den US Open zu verteidigen, nachdem er in der zweiten Runde verloren hatte, während sein Rivale Jannik Sinner zwischen beiden Turnieren 3.000 ATP-Punkte verteidigt.

Das bedeutet, dass der mittlerweile scheinbar riesige Unterschied von 3.430 Punkten zwischen der Nummer 1 der Welt Sinner und der Nummer 2 der Welt Alcaraz nach den US Open wahrscheinlich geringer sein wird. Auch nach den US Open wird Sinner 2.500 Punkte aus dem Shanghai Masters und 1.500 Punkte aus den ATP Finals verteidigen, während Alcaraz nur 500 Punkte aus China verteidigen wird.

Das bedeutet, dass es für Alcaraz, der zuletzt im September 2023 an der Spitze der Weltrangliste stand, am Ende des Jahres die Nummer 1 der Welt zu sein, eine reale Möglichkeit ist. "Natürlich ist es ein Ziel, das ich in den Spielen habe, und alles ist nur der Versuch, am Ende des Jahres die Nummer 1 zu sein. Das ist also mein Ziel in der zweiten Jahreshälfte", gab er vor Journalisten in Cincinnati zu. Zunächst sagte er jedoch, dass sein Ziel das gleiche sei wie immer: "Glücklich zu sein, meine Zeit auf und neben dem Platz bei den besten Turnieren, die wir der Welt haben, zu genießen."

Selbst nach seiner Wimbledon-Niederlage gegen Sinner verließ er den Platz an diesem Tag "glücklich und stolz, lächelnd und dachte nur: 'Okay, irgendwann muss ich ein Grand-Slam-Finale verlieren. Jeder hat es getan." Also einfach nur stolz."

Eine ganz andere Denkweise als im letzten Jahr, als er zwar Roland Garros und Wimbledon hintereinander gewann, aber ein zermürbendes Finale in Paris 2024 gegen Djokovic verlor, was zu der vielleicht längsten Pechsträhne seiner Karriere führte. Bei seiner Niederlage gegen Monfils in Cincinnati zerbrach er sogar seinen ersten Schläger, überwältigt von Frustration. Ein Jahr später klingt er deutlich selbstbewusster und optimistischer.