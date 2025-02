Carlos Alcaraz spielt am Sonntag sein erstes Finale im Jahr 2025: Wie spät ist es und wie kann man es sehen?

HQ

Carlos Alcaraz steht vor seinem ersten Finale im Jahr 2025. Und es ist wichtig für ihn, nicht nur wegen der Anzahl der Punkte, die auf dem Spiel stehen (500 im Vergleich zu den 2.000 Punkten bei einem Grand Slam), sondern auch, weil es ein Durchbruchstitel für den Spanier wäre.

Dies war nicht nur sein Debüt bei den Rotterdam Open, einem Turnier mit einer mehr als 50-jährigen Geschichte (das Rada Nadal nie gewonnen hat), sondern mit einem 6:4, 6:7 (5), 6:3-Sieg über Hubert Hurkacz stand er zum ersten Mal überhaupt in einem Hallenturnier im Finale.

Aber es wird nicht einfach, denn vor ihm hat er einen großen Spieler, die Nummer 8 der Welt, Alex de Miñaur. Sie standen sich zuvor nur zweimal gegenüber, und beide Male gewann Alcaraz.

Wann findet das Finale der Rotterdam Open zwischen Alcaraz und De Miñaur statt?

Das Spiel findet um 15:30 Uhr MEZ statt, eine Stunde früher nach britischer Zeit. In Großbritannien können Sie die Sendung live auf Sky Sports oder NOW TV verfolgen. In Spanien können Sie den Film auf Movistar+ ansehen.