Carlos Alcaraz sichert sich Platz 2 der Tennis-Weltrangliste vor dem Einzug nach Roland Garros

HQ

Carlos Alcaraz hat sich nächste Woche einen Platz als Nummer 2 der Welt gesichert, unabhängig davon, was in Rom als nächstes passiert. Mit einem 6:4, 6:4-Sieg über Jack Draper und dem ersten Einzug in das Halbfinale bei den Internazionali BNL d'Italia gelang ihm dies: Mit 22 Jahren war es das einzige ATP-Masters-1.000-Halbfinale (von neun), das er noch nicht erobert hatte.

Sein Sieg stellt sicher, dass Alcaraz am kommenden Montag vor Roland Garros auf Platz 2 der Welt zurückkehrt. Alexander Zverev, der heute um 19:30 Uhr BST, 20:30 Uhr MESZ sein Viertelfinalspiel bestreitet, wird Dritter, auch wenn er am Sonntag seinen Titel in Rom verteidigen sollte. Der Sieg stellt auch sicher, dass Alcaraz in Roland Garros an zweiter Stelle gesetzt ist, was bedeutet, dass er erst in einem möglichen Finale auf die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, treffen wird.

Das Halbfinale wird am Freitag ausgetragen. Alcaraz trifft am Freitag auf Lorenzo Musetti oder Zverev. Die anderen Viertelfinalspiele (Sinner gegen Casper Ruud und Hubert Hurkacz gegen Tommy Paul) werden morgen ausgetragen.