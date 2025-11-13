Carlos Alcaraz sichert sich den Titel als Nummer 1 der Welt im Jahr 2025 und qualifiziert sich für das Halbfinale

HQ

Carlos Alcaraz hat es geschafft: Er hat sich bis Ende des Jahres den Titel als Nummer 1 der Welt gesichert und ist damit zum ersten Mal in seiner Karriere in der Gruppenphase der ATP Finals voll erfolgreich. Er schaffte es mit einem makellosen Sieg über den Lokalmatadoren Lorenzo Musetti mit 6:4, 6:1. Nach 2022 ist es das zweite Mal, dass er das Jahr als Nummer 1 der Welt beendet: 2023 war er Zweiter hinter Djokovic und 2024 Dritter hinter Sinner und Zverev.

"Es bedeutet mir die Welt, um ehrlich zu sein. Die Nr. 1 am Jahresende ist immer ein Ziel. Zu Beginn des Jahres sah ich die Nummer 1 sehr, sehr weit weg, mit Jannik, der fast jedes Turnier gewann, das er spielte. Aber von der Mitte der Saison bis jetzt habe ich mir das Ziel für die Nummer 1 gesetzt, weil ich dachte, dass es da ist. Ich hatte die Chance, in vielen Turnieren in Folge großartiges Tennis zu spielen, um mich mit der Chance zu messen, nahe an Jannik als Nummer 1 zu sein", sagte er gegenüber ATP.

Alcaraz steht kurz davor, seine beste Saison aller Zeiten zu beenden, mit acht Titeln, darunter zwei Majors (Roland Garros und US Open), drei Masters 1000 (Monte-Carlo, Rom und Cincinnati) und drei ATP 500 (Rotterdam, Queens' Club und Tokio). Er hat immer noch Optionen, die ATP Finals zu gewinnen, möglicherweise trifft er im Finale am Sonntag auf Sinner und wird nächste Woche das Davis-Cup-Finale spielen. Sein Rivale im Halbfinale, das am Freitag entschieden wird, wird Zverev oder Auger-Aliassime heißen.

Alex de Miñaur besiegte heute Taylor Fritz und qualifizierte sich als Gruppenzweiter für das Halbfinale, wo er am Samstag auf Jannik Sinner, den Gruppenführer der gegenüberliegenden Gruppe, treffen wird.