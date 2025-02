Carlos Alcaraz rächt sich bei seinem Debüt bei den Rotterdam Open an Nadal

HQ

Carlos Alcaraz ist nach seiner Niederlage in Australien gegen Djokovic auf die Tennisplätze zurückgekehrt und hat in Rotterdam sein Debüt auf der ATP 500 Tour gegeben. Vor ihm stand der Lokalmatador Botic van de Zandschulp, ein Name, den weder Alcaraz noch viele Spanier vergessen werden, war er doch der letzte Profi-Rivale von Rafa Nadal, der ihn im vergangenen November im Davis Cup besiegt hatte, in einem bitteren Abschied für den Tennisgiganten.

Am Dienstag gelang Alcaraz die Revanche, aber nicht ohne Mühe: Das Match dauerte 2 Stunden und 34 Minuten und endete mit 7:6(3), 3:6, 6:1, wobei der 21-jährige Spanier einräumte, dass sein Rivale konstanter war als er. "Nachdem er im ersten Satz mit einem Satzball in Rückstand geraten war, hat Botic meiner Meinung nach ein wirklich solides Spiel gespielt. Nicht allzu viele Höhen und Tiefen für ihn, wirklich konstant während des gesamten Spiels. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich weitergekommen bin. Ich musste in den schwierigen Momenten sehr konzentriert sein, weiter pushen und darauf vertrauen, dass das gute Tennis wieder kommen wird."

Alcaraz hat den Niederländer nun drei Mal besiegt. Botic, der auf Platz 84 der Weltrangliste steht und mit einer Wildcard in das Turnier eingestiegen ist, hat noch nie eine ATP-Tour gewonnen. Van de Zandschulp besiegte ihn nur einmal im Einzel, in der zweiten Runde der US Open 2024, eine große Überraschung im vergangenen Jahr, so dass Alcaraz eine doppelte Revanche nimmt: für Nadal und für sich selbst.

Alcaraz, der zugibt, dass er nicht bei 100 Prozent ist und eine Erkältung hat (er trug ein Klebeband auf der Nase, um besser atmen zu können, ein Bild, das Alcaraz-Fans schon einmal gesehen haben), hat jedoch keine guten Aussichten in dieser Art von Hallenwettbewerben: Bei seinen neun Hallenturnieren, die er gespielt hat, kam er nie über das Halbfinale hinaus.