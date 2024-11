Alcaraz findet seinen Funken zurück und hält sich noch etwas länger an den ATP Finals fest

HQ

Carlos Alcaraz hat ein entscheidendes Match gegen Andrey Rublev gewonnen, das ihn im Kampf um das Ticket für die K.o.-Phase der ATP Finals, die an diesem Wochenende ausgetragen wird, am Leben hält. Die Chancen standen gegen ihn, nachdem er am Montag von Casper Ruud überwältigt worden war.

Carlitos, die Nummer 3 der ATP-Weltrangliste, leidet an einer Erkältung und musste gestern sein Training abbrechen. Aber heute wurde er stärker, mit einem Streifen über der Nase und dem Einatmen von Vaporub zwischen den Spielen, wodurch er besser atmen konnte, und beendete das Spiel mit 6:3, 7:6 (8).

Es war ein hartes Match, mit unglaublichen Punkten wie diesem:

Wenn er den Kampf fortsetzen will, ist er verpflichtet, Zverev am Freitag zu schlagen, unabhängig vom Match heute Abend. Im vergangenen Jahr verlor er bei den ATP Finals ebenfalls das Auftaktspiel, überlebte aber bis ins Halbfinale. Heute Nachmittag (20.30 Uhr) treten Zverev und Ruud gegeneinander an.

Gestern besiegte Medvedev in der anderen Gruppe Alex de Minaur.