Carlos Alcaraz rächt sich an Novak Djokovic und steht im Finale der US Open

Carlos Alcaraz vollendet seine Revanche an Novak Djokovic, und zwar mit Autorität, in drei Sätzen in Folge und nur einem Moment, in dem der Serbe den Spanier unter Druck setzte: 6:4, 7:6(4), 6:2. Alcaraz wendet nach zwei Niederlagen in Folge (im Finale von Paris 2024 und im Viertelfinale der Australian Open in diesem Jahr) nicht nur das Blatt, sondern erreicht auch das Finale der US Open ohne Satzverlust. Der Altersunterschied von 16 Jahren erweist sich als zu groß für den Serben, der eine weitere Chance auf seinen 25. Grand Slam verpasst.

Alcaraz ist jedoch der Meinung, dass es nicht sein bestes Niveau bei diesem Turnier war, "aber ich habe von Anfang an bis zum letzten Punkt ein gutes Niveau gehalten. Ich habe ziemlich gut serviert, ich denke, das war sehr, sehr wichtig. Ich habe versucht, ein wirklich physisches Match zu spielen, und ich denke, ich habe es geschafft. Generell habe ich wirklich gutes Tennis gespielt und bin einfach sehr glücklich, hier in meinem zweiten Finale spielen zu können."

Es ist das zweite Mal, dass Alcaraz nach seinem ersten Grand-Slam-Sieg im Jahr 2022 das Finale der US Open erreicht, und das siebte Major-Finale insgesamt. Er klettert auch in einer anderen Metrik auf: die meisten Major-Finals, bevor er 23 wurde, 7, genauso wie Jim Courier und Mats Wilander und nur eines weniger als Björn Borg und Rafa Nadal.

Nun wartet Alcaraz auf seinen Rivalen für das Finale, das am Sonntag stattfindet. Wenn er gewinnt, wird er zum ersten Mal seit 2023 wieder die Nummer 1 der Welt. Glaubst du, dass Alcaraz es schaffen wird?