Carlos Alcaraz, motiviert durch seine Rivalität mit Sinner: Zeit für sein Debüt in Barcelona

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Carlos Alcaraz beginnt am Dienstag seine Mission, den Weltranglisten-1-Titel zurückzuerobern, den er an Jannik Sinner verloren hatte, als er beim Monte-Carlo Masters besiegt wurde. Diese Woche, mit Sinner in der Ruhe und Alcaraz, der von den lokalen Zuschauern beim Barcelona Open unterstützt wird, einem Turnier, das er bereits 2022 und 2023 gewonnen hat, hat der Spanier eine klare Chance, den Titel erneut zu holen – allerdings nur, wenn er die Trophäe in die Höhe hebt.

Alcaraz verteidigt 330 Punkte, nachdem er letztes Jahr in Barcelona Zweiter wurde, wo er gegen Holger Rune verlor. Er liegt 110 Punkte hinter Sinner, sodass der Gewinn des Titels mit den vollen 500 Punkten das einzige Ergebnis wäre, das Alcaraz wieder auf Weltranglisten-1 macht (nur 60 Punkte Vorsprung!) vor dem Madrid Open nächste Woche, bei dem Sinner voraussichtlich zurückkehrt und keiner von beiden die Punkte verteidigen wird.

Für Alcaraz bietet der Kampf zwischen Sinner und ihm "wahrscheinlich zusätzliche Motivation", und er freut sich, dass Jannik sich verbessert, weil er dadurch auch ein besserer Spieler wird und seine Schwächen erkennt. "Es ist großartig, ihn als Mittelpunkt zu haben und zu sehen, wie er all das erreicht, was er erreicht", sagte Alcaraz ATP.com.

"Er hat offen gesagt, dass der Sandschwung wegen seines Spielstils nicht sein Favorit war. Die Ergebnisse, die er erzielt, und das Niveau, das er auf dem Sand zeigt, macht mich glücklich, denn er ist der Spieler, der mich verbessern lässt, mich innehalten lässt und darüber nachdenken lässt, wie ich besser werden kann und woran ich arbeiten muss, um ihn zu schlagen."

Alcaraz wird sein Achtelfinale spätestens um 16:00 Uhr MESZ, 15:00 Uhr BST, gegen den finnischen Qualifikanten Otto Virtanen, der weltweit auf Platz 130 steht, auf dem Platz Rafa Nadal bestreiten, wo das Spiel zwischen Alex de Minaur und Sebastian Ofner im Vorfeld (um 11:00 Uhr) stattfindet und das interessante Martín Landaluce gegen Lorenzo Musetti spätestens um 12:10 Uhr stattfindet.

Wenn Alcaraz gewinnt, könnte er im Viertelfinale auf den an Nummer fünf gesetzten Andrey Rublov, im Halbfinale auf den drittgesetzten Alex de Miñaur und möglicherweise auf ein Finale gegen einen weiteren Italiener, Lorenzo Musetti, treffen.