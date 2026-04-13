Wer spielt beim Barcelona Open 2026: Topgesetzte Spieler und Debütspiele

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Nach den Monte-Carlo Masters, bei denen Sinner Alcaraz entthronte, trennen sich die meisten ATP-Spieler, um die Sandsaison fortzusetzen: Einige reisen nach Spanien zum Barcelona Open (Conde de Godó), andere nach Deutschland zum BMW Open in München, beide ATP 500 vor dem Mutua Madrid Open nächste Woche.

Aus den Top 10 haben Alexander Zverev (Weltranglistendritter), Ben Shelton (Weltranglistennr. 6) und Alexander Bublik (Nr. 11) München gewählt, während Alcaraz (Weltranglistennr. 2), De Miñaur (Nr. 7) und Musetti (Nr. 9) Barcelona wählten. Jannik Sinner wird sich diese Woche ausruhen, und Novak Djokovic kehrt erst nächste Woche in Madrid zurück.

Dies sind die acht gesetzten Spieler bei den Barcelona Open, wobei Arthur Fils nach dem Rückzug von Valentin Vacherot einsprang, wobei ihre Weltrangliste in Klammern stand. Beachten Sie, dass die Reihenfolge des Setzes möglicherweise nicht mit der aktuellen Rangordnung übereinstimmt, da die Setzplätze am 6. April erstellt wurden:



Carlos Alcaraz (2)

Lorenzo Musetti (9)

Alex de Minaur (7)

Karen Khachanov (14)

Andrey Rublev (15)

Cameron Norrie (24)

Jack Draper (28)

Arthur Fils (30)



Von diesen gibt Jack Draper heute sein Debüt gegen Tomás Martín Etcheverry, Cameron Norris gegen Stan Wawrinka (16:00 Uhr MESZ). Morgen trifft Alcaraz auf Otto Virtanen, Musetti auf Martín Landaluce, Fils auf Terence Atmane, De Miñaur auf Sebastian Ofner, Khachanov auf Ugo Carabelli und Ruvlev auf Mariano Navone.