Carlos Alcaraz klettert in der ATP-Rangliste, während Sinner sich seinem Jubiläum als Nummer 1 der Welt nähert

Mit dem Sieg von Carlos Alcaraz über den Lokalmatadoren Jannik Sinner beim Finale der Italian Open in Rom am vergangenen Sonntag verbesserten sich die beiden Seiten zugunsten des Spaniers: 7:4 in direkten Begegnungen. Es ermöglichte Alcaraz auch, seine Führung vor Sinner in der Titelsammlung auszubauen: Mit 4 Grand Slams und 7 ATP Masters 1000 hat Alcaraz 11 große Titel, gegenüber Sinners 8 Titeln: 3 Majors, 4 Masters 1.000 und ein ATP Finals.

Sinner ist ein Jahr und neun Monate älter als Alcaraz, doch der große Durchbruch im Tennis kam erst später. Dank einer unglaublichen Serie von Spielen, dem Gewinn der US Open 2024, der ATP Finals 2024 und der Australian Open 2025 verschaffte sich Sinner einen beachtlichen Hebel in der ATP-Rangliste, fast 4.000 Punkte vor Alcaraz Ende 2024, der hinter Zverev Dritter wurde.

Das hat sich jedoch seit dieser Woche geändert: Alcaraz holt sich den zweiten Platz (8.850 Punkte) vor Zverev (7.285 Punkte) und rückt näher an Sinner (10.380 Punkte) heran.

Sinner ist seit fast einem Jahr die Nummer 1 der Welt

Der Italiener ist seit fast einem Jahr, seit Juni 2024, ununterbrochen die Nummer 1 der Welt und hat Alcaraz bereits in Bezug auf die Anzahl der Wochen als bester Tennisspieler der Welt (49) überholt. Stattdessen ist Alcaraz seit September 2023 nicht mehr die Nummer 1, insgesamt 36 Wochen, obwohl er im vergangenen Jahr sowohl Roland Garros als auch Wimbledon gewonnen hat.

