Carlos Alcaraz gewinnt die Rotterdam Open: Erster Titel im Jahr 2025 und ein Meilenstein in seiner Karriere

HQ

Carlos Alcaraz hat sein erstes Turnier im Jahr 2025 gewonnen. Nach enttäuschenden Niederlagen bei den letzten Wettbewerben wie den Australian Open oder dem Davis Cup hat Alcaraz seinen 17. Titel auf dem Hartplatz von Rotterdam gewonnen und damit mit 21 die Lebenszeit seines Trainers Juan Carlos Ferrero, Sieger von Roland Garros im Jahr 2023, übertroffen.

Alcaraz besiegte die Nummer 8 der Welt Alex de Miñaur in etwas weniger als zwei Stunden mit 6:4, 3:6, 6:2 und fügte damit einen dritten Sieg und immer noch keine Niederlage gegen de Miñaur hinzu. Es war das zweite Finale in Folge, das der Australier in Rotterdam verlor (im Vorjahr verlor er gegen die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner). In der ATP-Rangliste ist Alcaraz immer noch die Nr. 3, rund 600 Punkte hinter Alexander Zverev und sehr weit entfernt von Sinner. Trotz des Verlustes ist de Miñaur vom 8. auf den 6. Platz geklettert und hat Medvedev und Djokovic überholt.

Es war sein Debüt bei der ATP Tour 500 in Rotterdam und es ist das erste Mal, dass ein Spanier das Turnier gewinnt (Ferraro und Nadal erreichten 2004 und 2009 das Finale). Es ist auch der erste Titel, den Alcaraz bei einem Hallenturnier gewonnen hat, und ist damit der jüngste, der auch auf Sand, Rasen und Hartplatz gewonnen hat.