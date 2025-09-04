Carlos Alcaraz denkt über seine Rache an Novak Djokovic morgen nach

HQ

Carlos Alcaraz hat nur eines im Sinn: Rache. Letztes Jahr schien Alcaraz nicht zu stoppen zu sein, er gewann Roland Garros und Wimbledon in Folge und holte in Paris olympisches Gold... nur um in einem knapp dreistündigen Finale mit 7:6(3), 7:6(2) gegen den damals 37-jährigen Serben zu verlieren. Danach startete Alcaraz einen Abwärtstrend, der sich über die gesamte Hartplatzsaison fortsetzte und im Ranking sogar auf den dritten Platz hinter Zverev zurückfiel.

Ein Jahr später hat sich Alcaraz wieder erholt und in den letzten fünf Monaten nur ein Spiel verloren (gegen Sinner im Wimbledon-Finale, seine letzte Einzelniederlage war das Finale der Barcelona Open gegen Holger Rune im April). Und hat nun die Chance, sich nicht nur für das Finale von Paris 2024, sondern auch für das Viertelfinale der Australian Open im Januar an Djokovic zu rächen.

"Wir alle kennen Novaks Spiel... Es spielt keine Rolle, dass er seit Wimbledon nicht mehr auf der Tour ist. Er spielt hier großartige Matches. Ich weiß, dass er hungrig ist. Ich kenne seinen Ehrgeiz nach mehr, also schauen wir mal", sagte Alcaraz. "Ich weiß, dass ich schon oft gegen ihn gespielt habe. Ich will mich wirklich rächen. Das ist offensichtlich." Alcaraz wird am Freitag im Halbfinale der US Open auf Novak Djokovic treffen.

Auf seinem Weg ins Halbfinale der US Open hat Djokovic mit einigen Schwierigkeiten gewonnen und mehrmals medizinische Hilfe in Anspruch genommen, wobei er sicherlich mehr zu kämpfen hatte als Alcaraz, der keinen Satz abgegeben hat. Das täuscht jedoch, denn Djokovic hatte in seinem australischen Spiel auch Schmerzen, schaffte es aber trotzdem, Alcaraz zu besiegen... nur um im darauffolgenden Halbfinale gegen Zverev auszuscheiden.

"Die nächsten Tage sind wirklich entscheidend für mich, um meinen Körper wirklich in Form zu bringen und bereit zu sein, fünf Sätze zu kämpfen, wenn es nötig ist. Ich würde gerne fit genug sein, um mit Carlos zu spielen und möglicherweise fünf Sätze zu spielen", sagte Djokovic, der vor seinem Rücktritt noch ein fünftes US Open zu seiner Trophäenliste hinzufügen möchte (das letzte verlor er 2023), einen rekordverdächtigen 25. Grand Slam und seine Kopf-an-Kopf-Bilanz mit Alcaraz weiter verbessern möchte, die derzeit 5:3 für den erfahrenen Spieler steht.