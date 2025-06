Carlos Alcaraz Debüt bei Queen's erleidet Last-Minute-Änderungen

HQ

Carlos Alcaraz wird heute sein Debüt bei Queen's Club Championship (in diesem Jahr aus Sponsoringgründen als HSBC Championships bekannt), einer ATP- und WTA-Meisterschaft in London, im Rahmen der Rasensaison vor Wimbledon geben. Sein Spiel, das frühestens am Dienstag, den 17. Juni, um 14:20 Uhr BST, 15:20 Uhr MESZ in der neu umbenannten Andy Murray Arena erwartet wird (eine Hommage an den englischen Spieler, der letztes Jahr in den Ruhestand getreten ist und zuvor fünf Mal im Queen's gewonnen hatte, sechs Mal im Doppel), wurde jedoch in letzter Minute geändert.

Alcaraz sollte gegen seinen Landsmann Alejandro Davidovich-Fokina spielen, der auf Platz 28 der Weltrangliste steht und am vergangenen Samstag geheiratet hat. Stunden vor dem Spiel zog sich Davidovich Fokina jedoch krankheitsbedingt aus dem Spiel zurück. Sein Platz wird nicht verloren gehen, und er wurde bereits durch den "Lucky Loser" Adam Walton ersetzt.

Der Australier Walton, der auf Platz 86 der Weltrangliste steht, wird sich zum ersten Mal auf der ATP-Tour gegen Alcaraz messen, im ersten Match des Spaniers seit seinem Sieg gegen Sinner in Roland Garros nach fünfeinhalb Vierern.

Das Debüt von Jannik Sinner bei den Halle Open gegen den Deutschen Yannick Hanfmann steht heute ebenfalls um 15.30 Uhr MESZ, 14.30 Uhr BST auf dem Programm.