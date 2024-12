Carlo Ancelotti antwortet auf die immer wiederkehrende Kritik an seinem Umgang mit Real Madrid

HQ

Carlo Ancelotti war einer der erfolgreichsten Trainer von Real Madrid, aber in letzter Zeit fangen viele Leute an, ihn in Frage zu stellen. Eine der häufigsten Kritikpunkte betrifft seine offensichtliche Zurückhaltung bei Rotationen, was zwei Konsequenzen hat: Seine vertrauenswürdigsten Spieler spielen viel - mit einem größeren Verletzungsrisiko -, während jüngere oder neue Teammitglieder kaum Spielminuten haben.

Es gibt zwei Spieler, die die meisten Fans von Real Madrid hassen, wenn sie auf der Bank sitzen: die türkischen und brasilianischen Nationalspieler Arda Güler und Endrick. Beide haben in ihren Ländern große Qualität gezeigt, aber bei Real Madrid kaum Minuten bekommen, vor allem im Fall von Endrick.

<social>https://x.com/EFEdeportes/status/1867553529650720997/video/1</social>

Darauf antwortete Ancelotti: "Ich kann bestimmte Spieler rotieren lassen, aber wenn ich einen Kader von 14 oder 15 habe, ist es schwierig, das zu tun", sagte er und bezog sich dabei auf die zunehmende Zahl von Verletzungen - zuletzt Mbappé, der sich kurz nach der Rückkehr von Vinícius verletzte -. "Und es ist nicht immer positiv, junge Spieler zu holen, wenn es der Mannschaft nicht gut geht", fügte er hinzu.

"Es wird viel über Endrick geredet, dass er wenig spielt, dass ich ihm keine Minuten gebe, bla bla bla, bla bla bla", spottete Ancelotti über die Kritikpunkte. "Aber wir müssen denken, dass er sehr jung ist, er muss sich anpassen, sich verbessern, lernen, und ihn zu wählen, wenn die Mannschaft nicht stimmt, wird ihm nicht helfen, das kann ihn beeinflussen."

Er lobte ihn jedoch. "Er ist sehr jung und hat einen der besten Stürmer der Welt vor sich. Wir müssen Geduld haben. Er würde natürlich gerne mehr spielen, aber er verlangt nichts."