Kylian Mbappés Verletzung: Wie lange fällt er für Real Madrid aus?

Gerade als Kylian Mbappé seine beste Seite zeigte und in der Champions League ein frühes Tor für Real Madrid gegen Atalanta erzielte, verletzte er sich. Er spielte nur 36 Minuten und verließ das Feld mit einigen Schmerzen.

Der Kader von Real Madrid war in dieser Saison von Verletzungen geplagt, und nachdem Vinícius Jr. zwei Wochen lang ausfiel, wird der französische Superstar für ein paar Tage ausfallen. Zum Glück nicht zu lange.

Real Madrid hat heute seinen medizinischen Bericht veröffentlicht, und sie erwähnen, dass sie eine Oberschenkelverletzung in seinem linken Bein erlitten haben. "Seine Fortschritte werden beobachtet", sagte der Verein.

Nach Ansicht von Experten wird die Genesungszeit aufgrund des Ausmaßes der Verletzung am wahrscheinlichsten zehn Tage betragen, von denen zwei bereits vergangen sind. Das bedeutet, dass er das Spiel am Samstag gegen Rayo Vallecano nicht spielen wird und höchstwahrscheinlich das Finale des Interkontinentalpokals am Mittwoch verpassen wird.

Was ist der Intercontinental Cup?

Aufgrund seines Sieges in der Champions League in der vergangenen Saison ist Real Madrid berechtigt, am jährlichen FIFA Intercontinental Cup teilzunehmen, einem neuen Wettbewerb, der die vorherige FIFA Klub-Weltmeisterschaft ersetzt, die in einen anderen Wettbewerb umgewandelt wurde, der im nächsten Sommer stattfindet.

Die Sieger der internationalen Pokale jeder Konföderation (CONMBEBOL, CONCACAF, AFC, CAF und OFC) haben einige K.o.-Spiele bestritten. Der UEFA-Sieger erhält direkten Zugang zum Finale, was bedeutet, dass Real Madrid nur ein Spiel dieses Pokals bestreiten wird, und zwar am kommenden Mittwoch, den 18. Dezember, gegen Pachuca oder Al-Ahly (dieses Spiel wird am 14. Dezember ausgetragen).

Einige denken, dass Mbappé noch nach Lusail, Katar, reisen wird, damit er dieses besondere Ereignis nicht verpasst, auch wenn er nur ein paar Minuten spielt, aber das wird von seiner Erholungszeit abhängen.