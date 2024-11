Real Madrid hat bereits einen Ersatz für Carlo Ancelotti gefunden, falls sich die Ergebnisse nicht verbessern

HQ

Carlo Ancelotti steht nach der holprigen Saison von Real Madrid schon seit einiger Zeit unter Beschuss, mit drei Niederlagen bei Champions League nach fünf Spielen, die das Team über der Ausscheidungszone baumeln lassen.

Es wurde viel über Mbappés Mangel an Präzision und Selbstvertrauen und über die mangelnde Intensität der Mannschaft gesprochen, aber viele Kritiker drehen sich um Ancelotti und seine konservative Herangehensweise und seinen Widerwillen, Änderungen an einem System vorzunehmen, das nicht so funktioniert, wie es sein sollte.

Droht dem italienischen Trainer, der mit Real Madrid dreiChampions League gewonnen hat, die Entlassung aus dem Verein? Diese Möglichkeit machte in letzter Zeit die Runde und könnte laut Insidern von Real Madrid relativ bald passieren.

Die Person, die Real Madrid ausgewählt hat, um Ancelotti in der Mitte der Saison zu ersetzen

Der Auserwählte wäre ein Mann aus den eigenen Reihen: Santiado Solari, seit letztem Jahr Direktor für Fußball, könnte für den Rest der Saison als Ancelottis Nachfolger ernannt werden.

Der Argentinier war bereits zwischen Oktober 2018 und März 2019 Trainer des Klubs, als er nach schlechten Ergebnissen entlassen und durch Zidane ersetzt wurde.

Der spanische Journalist Roberto Morales hat den Kopf bekommen, dass der Klub seit ein paar Wochen Solari dazu auffordert, "vorbereitet zu sein".

Wie Relevo weiter erklärt, wäre geplant, Solari ab der Saison 2025 durch einen neuen, externen Trainer zu ersetzen. Aber im Moment wollen sie jemanden mit dem Vertrauen des Clubs... Und sie können es sich auch nicht leisten, zu viele Ausgaben zu tätigen.

Der Verein denkt in keiner Weise darüber nach, mitten in der Saison einen externen Trainer zu holen, so dass im Moment nur zwei Wege möglich scheinen: Carlo Ancelotti ist noch bis zum Ende der Saison Trainer, oder Solari springt ein und ersetzt ihn mitten in der Saison. Was auch immer passiert, wird von den Ergebnissen der nächsten Spiele abhängen.