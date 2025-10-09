Candela Saitta: "Ich bin von der zweisprachigen Schule und dem Königshaus zum Töten von Zombies in Solaz del Mar geworden"

HQ

Auf der San Diego Comic-Con Málaga konnten wir nicht nur mit Norman Reedus und Melissa McBride, den Stars von The Walking Dead: Daryl Dixon, sprechen, sondern auch mit einigen der Talente, die die Besetzung von Staffel 3 vervollständigen.

Im Gegensatz zu früheren Drehorten der Serie, wie z.B. in Großbritannien und Frankreich, werden die dritte und vierte Staffel der Episode in Spanien gedreht, weshalb AMC Darsteller wie Óscar Jaenada, Candela Saitta und Eduardo Noriega zur Messe in Málaga gebracht hat. Die drei hielten vor der Linse von Gamereactor an, in dem exklusiven Video, das Sie unten sehen können, ausnahmsweise auf Spanisch aufgenommen:

Während des Gesprächs wollten wir wissen, wie sich der junge argentinische Star schauspielerisch weiterentwickelt hat, der zuvor Königin Máxima der Niederlande gespielt hatte. Hat sie etwas mit der Figur der Justina in Daryl Dixon gemeinsam?

"Nun, sie werden von der gleichen Person gespielt, das ist alles", sagt Saitta in dem Video. Dann erklärt sie weiter: "Das sind sehr unterschiedliche Dinge. Königin Máxima habe ich eigentlich nur einen Teenager gespielt, denn Máxima war als Teenager keine Königin, sondern eine 15-Jährige. Und mit Justina, naja, bin ich ein bisschen ins andere Extrem gegangen: Vom Königtum bis zur Apokalypse, von der renommierten zweisprachigen Schule bis zum Töten von Zombies in Solaz del Mar."

"Es waren also zwei sehr unterschiedliche Dinge, aber ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen an beide."

Mit Rollen auf Englisch und Spanisch und mit diesen beiden Serien (der 11-17-jährigen Maxima und einer Justina, die in TWD:DD's T3 alle in Atem hält) hat sich die 22-jährige Schauspielerin weiterhin als eines der neuen lateinamerikanischen Versprechen in diesem Bereich präsentiert.