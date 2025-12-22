Call of Duty-Mitbegründer Vince Zampella ist verstorben

HQ

Vince Zampella, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Spielebranche, ist am Sonntagnachmittag tragisch bei einem Autounfall in Südkalifornien ums Leben gekommen. Laut der California Highway Patrol ereignete sich der Unfall gegen Mittag entlang des Angeles Crest Highway nördlich von Los Angeles, wo das Auto unerklärlicherweise von der Straße abkam und mit einer Betonbarriere kollidierte.

Zampella war einer der Gründer von Respawn Entertainment und ehemaliger Leiter von Infinity Ward, wo er bei der Entwicklung von Call of Duty mitwirkte. Er war außerdem an der Produktion von Titanfall und Apex Legends beteiligt.

Ruhe in Frieden.