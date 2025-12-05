Cairn wird im Januar auf PS5 und PC erscheinen

HQ

Der Januar entwickelt sich zu einem ziemlich interessanten Monat für Videospiele, besonders für diejenigen, die Indie- und AA-Erlebnisse mögen. In dieser Hinsicht zeigte der Entwickler The Game Bakers im Rahmen des PC Gaming Show einen weiteren Einblick in ihren kommenden Titel Cairn und ergänzte diesen mit einem festen Veröffentlichungstermin.

Unser Debüt ist bereits am 29. Januar 2026, und in weniger als zwei Monaten beginnen wir unseren Aufstieg als Alpinist Aava. Diese immense körperliche Aufgabe gilt als die Herausforderung, für die Aava ihr ganzes Leben lang trainiert hat, und das bedeutet natürlich, dass der Aufstieg in keiner Weise einfach sein wird, sondern vielmehr komplex, einschüchternd und gefährlich.

Mit dem Versprechen von etwa 15 Stunden Spielzeit heißt es in der Pressemitteilung, dass Cairn "sowohl die Begeisterung des Aufstiegs als auch die Einsamkeit, die damit einhergeht, einfangen will, während Aava ihre Familie, Freunde und die Welt darunter zurücklässt." Das Abenteuer wird verschiedene zusätzliche Charaktere enthalten, die in fast einer Stunde filmischer Zwischensequenzen auftreten, dargestellt von einem Ensemble von zehn Schauspielern.

Sehen Sie sich unten den Veröffentlichungs-Trailer für Cairn an, bevor es auf PC und PS5 debütiert.