Bungie ändert die Zeitpläne für Marathon s Cryo Archive und Ranked, um Kollisionen zu vermeiden

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Als Bungie die Pläne für Marathon s Ranglistenmodus teilte und diese gleichzeitig mit dem Zeitplan für den Cryo Archive-Modus teilte, bemerkten die Fans sehr schnell ein eklatantes Problem. Die beiden großen Endgame-Aktivitäten prallten massiv aufeinander, da sie nur am Wochenende zugänglich waren.

Im Grunde genommen, wenn du am Wochenende keine Zeit zum Spielen hättest oder nur begrenzte Zeit zur Verfügung hättest, könntest du entweder keinen der beiden Modi ausprobieren oder müsstest dich für einen entscheiden, und offensichtlich erkennt Bungie jetzt den Fehler in dieser Argumentation, denn eine Änderung wird bereits am kommenden Wochenende in Kraft gesetzt.

Ab den Aktivitäten dieser Woche können wir erwarten, dass Cryo Archive seinen Wochenend-Slot behält, während Ranked eher zu einer Aktivität an Wochentagen wird. Der neue Zeitplan sieht vor, dass Cryo Archive donnerstags um 17:00 GMT/18:00 MEZ (ab nächster Woche 18:00 BST/19:00 MES) eröffnet wird und dann bis zur gleichen Zeit am Sonntag läuft. Danach folgt Ranked, das genau dann startet, wenn das Cryo Archive schließt, und dann bis Donnerstag zur gleichen Zeit aktiv bleibt. Das nächste Cryo Archive und Ranked werden also zwischen diesen Zeiten/Daten verfügbar sein:



Cryo Archive – Donnerstag, 26. März um 17:00 GMT/18:00 MEZ bis Sonntag, 29. März um 18:00 BST/19:00 MESZ



Rangliste – Sonntag, 29. März um 18:00 BST/19:00 CEST bis Donnerstag, den 2. April um 18:00 BST/19:00 CEST



Nach dieser Begründung erklärt Bungie: "Wir haben euer Feedback gehört, dass die Überschneidung von Ranked und Cryo Archive es schwierig machen kann, zu entscheiden, wo man seine Zeit und die hart erarbeitete Beute verbringt. Darauf basierend aktualisieren wir ihre Zeitpläne, sodass jeder ein klares, fokussiertes Zeitfenster hat."

Der Entwickler fügt hinzu: "Wir wissen, dass kein Zeitplan perfekt ist, aber wir sind hier, um zuzuhören und zu lernen! Während wir sehen, wie das ausfällt, werden wir Ihr Feedback weiterhin im Hinterkopf behalten, wenn wir zukünftige Anpassungen vornehmen."

Denkst du, das ist eine lohnende Veränderung zum Besseren von Marathon ?