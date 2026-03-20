Bungie trifft seltsame Entscheidung, Marathon s Cryo Archiviere ein Wochenend-Event wie Ranked

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Die Einführung von Marathon war eine eigenartige Angelegenheit, denn obwohl viele Spieler zustimmen würden, dass Bungies Extraction-Shooter ziemlich gut ist, lassen einige der Designentscheidungen (wie wir in unserer Rezension bestätigen) und die Support-Entscheidungen nach dem Start viel zu wünschen übrig.

Zum einen hat das kürzlich bestätigte Ranked aufgrund seiner bizarren Struktur und Einrichtung in der Community für Verwirrung gesorgt. Bungie versuchte, das zu beheben, indem er eine Tabelle aller Dinge veröffentlichte... Wir haben diese Neuigkeit gestern behandelt und auch darauf hingewiesen, dass Ranked, eines der wichtigsten Endgame-Erlebnisse, nur an Wochenenden zugänglich sein wird. Aber das ist in Ordnung, denn du kannst Cryo Archive jederzeit spielen, oder?

Falsch. Cryo Archive wurde nun enthüllt und vielleicht die größte Neuigkeit zu diesem Modus ist, dass er auch nur am Wochenende spielbar sein wird. Ja, du musst die ganze Woche mit der Basis Marathon zufrieden bleiben, bevor du dann in die Endgame-Aktivitäten springst und am Wochenende ein paar super schweißtreibende Aktionen erleben...

Was Sie von Cryo Archive erwarten können, hat Bungie eine kurze Zusammenfassung zusammengefasst:



Intensität: Ganz oben gedreht. Cryo Archive ist eine herausragende Herausforderung und erfordert viele Durchläufe, um sie zu lernen und zu meistern.



Spielstil: Denk an Raid-artiges Rätsellösen und vielschichtige Mechaniken, die sich um brutale Extraktionseinsätze drehen.



Design: Ein labyrinthartiges Layout, bei dem enge Korridore in riesige offene Räume übergehen, in denen feindliche Crews gegeneinander antreten, um gefrorene Vaults zu entsiegeln.



Wie Spieler auf das Cryo Archive zugreifen können, musst du Level 25 haben, alle sechs Fraktionen freigeschaltet und alle ihre Verbindungsverträge abgeschlossen haben und eine Mindestausrüstung von 5.000 Credits haben. Wenn du diese Kriterien ankreuzt, kannst du ein einmaliges Cryo Archive Sponsored Kit beanspruchen, das speziell darauf abgestimmt wurde, den Modus zu überstehen, ohne beim ersten Durchlauf etwas von deiner hart verdienten Beute zu verlieren.

Von hier aus ist das Ziel des Modus, verschiedene Tresore zu durchlaufen, indem man herausfordernde Rätsel löst und unterschiedliche Sicherheitsfreigaben überwindet, um mächtige Gegenstände und einzigartige Goldwaffen zu erhalten. Es scheint auch ein tieferes Rätsel zu lösen zu geben, denn Bungie bringt eine sehr obskure Botschaft ein. Mach daraus so, wie du willst:

"Ein Weg zur Zusammenstellung eines DN~~~%^&*()8167f48f-e253-4e2f-be4c-2077b646d531+:"<>?~~ der tiefer in die Geheimnisse des Marathon und towa führt~~~~%^&*()_+:"<>?~~~~~~~"

Sobald du bereit bist zu gehen, musst du eine neue Extraktionsaufgabe abschließen, die sich von dem Verlassen von Spielen in der Basis Marathon unterscheidet, und ebenso werden die Verträge für Cryo Archive anders und einzigartig für den Modus sein, aber nach Abschluss stärkere Ausrüstung belohnen.

Bungie beendet mit der Bestätigung, dass Cryo Archive lediglich die "erste Endgame-Zone" für Marathon ist und dass das Event dieses Wochenende parallel zu Ranked bis zum täglichen Reset am Dienstag stattfinden wird.