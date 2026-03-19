Marathon s Ranked-Modus startet dieses Wochenende: So funktioniert er

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Als es Anfang März startete, war Marathon vielleicht etwas zu minimalistisch. Dies war Teil von Bungies Plänen, da der Entwickler von Destiny 2 einige der kniffligeren und anspruchsvolleren Optionen bereitstellen wollte, nachdem die Fans mit dem Spiel vertraut geworden waren. Zu diesem Zweck wurde diese Woche das Cryo Archive offiziell zu Marathon hinzugefügt und am kommenden Wochenende wird auch der Ranglistenmodus eingeführt.

Das erste Ranked-Wochenende (behandelt Bungie Marathon Ranked wie Trials of Osiris?) findet am kommenden Wochenende statt, mit dem Anpfiff am 21. März um 17:00 GMT/18:00 MEZ. Anschließend läuft sie bis zur gleichen Zeit am 24. März. Bungie behandelt Ranked in der ersten Staffel von Marathon als Beta, was bedeutet, dass es an manchen Stellen etwas seltsam und eigenwillig sein könnte, weshalb eine Erklärung, wie der Modus funktioniert, nützlich ist.

Zum einen funktioniert das Ranked ein bisschen wie ein Vertrag, bei dem man Holotag-Gegenstände mit unterschiedlichen Werten akzeptiert und dann Gegenstände im Wert dieses Wertes plündern muss, bevor man sie extrahiert, um Punkte zu sammeln. Du kannst groß oder klein setzen, je nachdem, wie schnell du aufsteigen möchtest.

Ebenso gibt es mehrere Rangstufen und Unterstufen, wobei Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant und Pinnacle jeweils drei nummerierte Abschnitte haben. Wo du dich am Ende der Saison in jeder Stufe platzierst, bestimmt den Gegenstand, mit dem du belohnt wirst, von Waffenstilen und Titeln bis hin zu Runner-Shell-Stilen und Spielerhintergründen. Jede neue Saison bietet außerdem einzigartige Ranglisten-Belohnungen.

Je nachdem, was du brauchst, um für Ranked berechtigt zu sein, musst du Level 25 erreichen. Das ist alles.

Um sich anzusehen, wie die Punktewertung organisiert wird, hat Bungie folgende Informationen geteilt:



Du hast ein Punktziel, das durch die Holotag-Werte deines Teams festgelegt wird



Plündere wertvolle Gegenstände, um Punkte zu erzielen



Sobald du dein Punkteziel erreicht hast, exfil, um Rated Points zu erhalten



Wenn du vor dem Erreichen deines Ziels exfilierst, bekommst du keine Rated Points



Wenn du stirbst, verlierst du bewertete Punkte basierend auf den Holotag-Werten deines Teams



Du kannst Bonus-Bewertete Punkte, also Überleistungskapazität, erhalten, indem du die Holotags feindlicher Spieler plünderst oder Tag-Chips von UESC und Kartenereignissen sammelst.



Das Holotag, das du benutzt, bestimmt dann die Endpunktzahl, d.h. wenn du den Zielwert der Beute nicht erreichst, kannst du bestraft werden, ähnlich wie wenn du stirbst und deine Ausrüstung verlierst.

Für das kommende Wochenende wird die bevorzugte Karte Perimeter sein, und es wird nur eine Low Stakes Warteschlange geben, damit die Fans mit dem Modus vertraut sind. An zukünftigen Wochenenden wird es auch eine High Stakes Warteschlange geben, die von den Spielern erfordert, mindestens Platin-Holotags zu verwenden und Ausrüstung im Wert von 10.000 in jedes Match mitzunehmen. Willst du dieses Risiko eingehen?