Bundesliga kündigt neue U21-Liga, die Bundesliga Talent Series an, die 2026/27 debütiert

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Die Bundesliga hat offiziell die Schaffung eines neuen U21-Wettbewerbs mit dem Ziel angekündigt, junge Spieler zu fördern: die Bundesliga Talent Series. Diese wird aus 26 Teams bestehen, aus der Bundesliga und der Bundesliga 2, wobei alle Spieler zwischen 17 und 21 Jahre alt sind.

Teilnehmende Vereine hatten die Möglichkeit, teilzunehmen, indem sie aus ihren bestehenden Spielergruppen zurückgriffen und bis zu vier ältere Spieler pro Team aufstellten. Dies ermöglicht nicht nur eine gezielte Entwicklung junger Talente, sondern bietet auch Spielern, die von einer Verletzung zurückkehren, eine Plattform, um die Spielfitness wiederzuerlangen, so die Bundesliga.

Der Wettbewerb startet in der nächsten Saison mit zwei Halbsaisons, die zwischen September und Dezember 2026 sowie zwischen Februar und April 2027 ausgetragen werden. Die beiden besten Teams jeder Halbsaison qualifizieren sich für das Finale im Frühjahr 2027. Jedes Team spielt zwischen 3 und 6 Spiele pro Halbsaison: Die Anzahl der Spiele ist flexibel, da es um die Kaderregistrierung und -terminplanung geht.

Anfangs werden die Spiele hinter verschlossenen Türen ausgetragen, um organisatorische und wirtschaftliche Belastungen für die Teilnehmer gering zu halten, aber die Finals im Frühjahr nächsten Jahres sollen für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Dies sind die Teams, die an der Bundesliga Talent Series teilnehmen:

Aus der Bundesliga:



FC Union Berlin



SV Werder Bremen



Borussia Dortmund



SV Elversberg



Eintracht Frankfurt



Hamburger SV



RB Leipzig



Borussia Mönchengladbach



FC Bayern München



SC Paderborn 07



FC Schalke 04



Aus der Bundesliga 2:



Hertha BSC



DSC Arminia Bielefeld



VfL Bochum 1848



Eintracht Braunschweig



FC Energie Cottbus



SV Darmstadt 98



SG Dynamo Dresden



SpVgg Greuther Fürth



Hannover 96



1. FC Heidenheim 1846



Holsteiner Kiel



1. FC Magdeburg



1. FC Nürnberg



FC St. Pauli



VfL Wolfsburg

