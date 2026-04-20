Bubsy 4D und Demon Tides developer Fabraz ist "ziemlich gegen GenAI"

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Einer der talentiertesten Plattformer-Entwickler der aktuellen Ära des Gamings ist Fabraz, ein Indie-Studio, das die Spiele Demon Turf und Demon Tides entwickelt hat und das bald weiter expandieren wird, indem es Bubsy im erwarteten Bubsy 4D zurückbringt.

Der Start auf PC, PlayStation, Xbox und Switch am 22. Mai, wobei der Launch von Tag zu Tag näher rückt, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit Fabraz-Gründer und Bubsy 4D leitenden Entwickler, Fabian Rastorfer, zu sprechen, um mehr über den kommenden Titel und die Haltung des Studios zur Integration künstlicher Intelligenz in seine Arbeit zu erfahren.

"Wir verwenden keine LLMs oder GenAI in der Entwicklung und sind generell ziemlich gegen GenKI. Wir lieben den Erstellungsprozess und sind uns ziemlich sicher, dass unsere Spieler sehen wollen, was WIR erschaffen, nicht das, was irgendein Diffusionsmodell hervorbringen kann."

Bubsy 4D ist das neueste Kapitel in der größeren Geschichte der Plattform-Ikone, die in der modernen Ära leicht an Bedeutung verloren hat, ähnlich wie viele andere Plattformlegenden. Warum gerade jetzt die beste Zeit für Bubsys Rückkehr ist, sagte Rastorfer auch Folgendes.

"Ich bin mir nicht sicher, ob es der perfekte Zeitpunkt dafür ist, aber ich denke, die Sterne haben sich so ausgerichtet, dass es sich richtig anfühlt! Atari ging es auf die richtige Weise an und das Projekt fiel uns genau zum richtigen Zeitpunkt in den Schoß, damit wir uns inspirieren ließen.

"Der alte Luchs ist schon eine Weile dabei und hat sogar zweimal versucht, mit unterschiedlichem Erfolg zurückzukehren, daher freuen wir uns einfach, die Fackel weiterzuführen und das Erbe dieser unglaublich faszinierenden Serie fortzuführen!"

Unser vollständiges Interview mit Rastorfer finden Sie hier, um mehr über die Philosophie des Spiels zu Schwierigkeit und Speedrunning zu erfahren.