Brutale Schlägerei im Südamerika-Cup-Spiel führt zu Streit zwischen Argentinien und Chile

HQ

Ein Achtelfinalspiel des CONMEBOL-Südamerika-Pokals, dem nach dem Libertadores-Pokal der zweithöchste Wettbewerb zwischen Klubs in Südamerika, wurde aufgrund von Ausschreitungen im Vorfeld eines Zusammenstoßes zwischen Zuschauern abgebrochen: 10 Personen wurden schwer verletzt, einer von ihnen in schwerem Zustand, nachdem er von der Tribüne auf den Boden gefallen war.

Das Spiel fand im Estadio Libertadores de América in Avellaneda, Argentinien, zwischen Universidad de Chile und Independiente statt und stand 1:1, als der Schiedsrichter in der dritten Minute der zweiten Halbzeit das Spiel unterbrach und nicht fortsetzte. Zuvor hatten chilenische Fans aus dem Gästeblock begonnen, Gegenstände auf die lokalen Fans zu werfen, sogar Betonstücke aus dem Stadion. Die argentinischen Fans reagierten, sprangen in die Gästezone und begannen eine Schlägerei zwischen Fans, bei der mindestens 90 Personen verhaftet wurden, wie EFE berichtete. Man sah Menschen, die sich prügelten, Menschen wurden ausgezogen, mit Blut im Gesicht und am Körper, und versuchten, von den Tribünen zu rennen.

Die Bilder, die in den sozialen Medien geteilt werden, sind brutal, und der chilenische Präsident Gabriel Boric Font sagte, dass "nichts einen Lynchmord rechtfertigt. Nichts", und dass ihre Priorität als Regierung darin bestehe, "den Zustand unserer angegriffenen Landsleute zu kennen, ihre sofortige medizinische Versorgung sicherzustellen und zu garantieren, dass die Rechte der Inhaftierten respektiert werden".

Der Präsident des argentinischen Klubs, Nestor Grindetti, sagte, dass die Vorfälle auf "verwerfliches Verhalten der FansU zurückzuführen seien.Independiente Sie zerstörten unsere Badezimmer, nahmen Artefakte mit sich und warfen sie auf die Tribüne. Gewalt, die ich noch nie zuvor gesehen hatte" und sagte: "Es ist klar, dass das Problem mit nur einer Fangemeinde begann und weiterging. Das Verhalten unserer Fans war schon immer vorbildlich."

Michael Clark, Präsident des chilenischen Klubs Universidad, sagte, dass Grindettis Worte ihn "traurig machten", da dies nicht der richtige Zeitpunkt sei, um nach den Verantwortlichen zu suchen.