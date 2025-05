Bruno Fernandes über seine Zukunft bei Manchester United: "Wenn der Klub denkt, dass es an der Zeit ist, getrennte Wege zu gehen... es ist, was es ist"

HQ

Im vergangenen Sommer trafManchester United nach dem Gewinn eines FA Cup die Entscheidung, Kapitän Bruno Fernandes an sich zu binden und den portugiesischen Mittelfeldspieler an einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27 zu binden. Während es so aussah, als würden Fernandes und die Red Devils für mindestens zwei weitere Jahre zwei Vögel einer Feder bleiben, gibt es jetzt einige Zweifel daran.

In einer Pressekonferenz nach dem katastrophalenEuropa League -Finale am Mittwochabend erklärte Fernandes, dass er sich zwar weiterhin für Manchester United einsetzt, aber versteht, dass möglicherweise eine Entscheidung getroffen werden muss, damit der Verein Einnahmen generiert und wieder aufbaut.

Laut Sky Sports: "Ich habe immer gesagt, dass ich hier sein werde, bis der Verein mir sagt, dass es Zeit ist zu gehen. Ich kann es kaum erwarten, mehr zu tun, den Verein zu großartigen Tagen zu führen. An dem Tag, an dem der Verein denkt, dass ich zu viel bin oder es Zeit ist, sich zu trennen, ist der Fußball so, man weiß es nie. Aber ich habe es immer gesagt und halte mein Wort auf die gleiche Weise. Wenn der Verein denkt, dass es an der Zeit ist, getrennte Wege zu gehen, weil er etwas Geld verdienen will oder was auch immer, dann ist es so, wie es ist, und so ist es im Fußball manchmal."

Alejandro Garnacho, der argentinische Flügelspieler, der im Finale nurEuropa League etwa 20 Minuten Spielzeit bekam, hat sich in den sozialen Medien über seinen fehlenden Startelfeinsatz geäußert, bevor er in einer Pressekonferenz erklärte: "Ich werde versuchen, den Sommer zu genießen und zu sehen, was als nächstes passiert."