Bruno Fernandes lehnt gigantisches 100-Millionen-Pfund-Angebot von Al-Hilal ab und bleibt bei Manchester United

HQ

Gute Nachrichten (und endlich etwas Erleichterung) für Manchester United, denn gerade wurde berichtet, dass der portugiesische Spieler und Kapitän der englischen Mannschaft, für den er seit 2020 spielt, beschlossen hat, im Verein zu bleiben, und ein gigantisches Angebot des saudi-arabischen Klubs abgelehnt hat, das sein Gehalt verdoppelt hätte.

Als Manchester United im vergangenen Jahr den FA Cup gewann, wurde Fernandes' Vertrag bis 2026/27 verlängert. Nach der schlechtesten Saison von United seit Jahrzehnten, in der er das Finale der Europa League verloren hatte, war Fernandes jedoch offen für Angebote, darunter Al-Hilal, einen klub aus Saudi-Arabien, der kürzlich Neymar verlor und Fernandes die Möglichkeit bot, im Juni an der Klub-Weltmeisterschaft teilzunehmen.

Obwohl der saudische Pro-League-Klub Manchester United bis zu 100 Millionen Pfund und ein riesiges Gehalt geboten hatte, entschied sich Fernandes nach Absprache mit seiner Familie zu bleiben.

"Das Geld an einem Punkt abzulehnen, an dem Manchester United am Tiefpunkt ist, und zu sagen: 'Nein, ich will mich durchkämpfen, ich will es auf der anderen Seite durchziehen, ich will rausgehen und Dinge erreichen', ich denke, das sagt viel über ihn als Person, als Charakter aus." sagte der ehemalige Spieler von Manchester United, Gary Neville, gegenüber Sky Sports.