Bravely Default Flying Fairy HD Remaster angekündigt und veröffentlicht für PC und Xbox

HQ

Eines der Highlights der Switch-2-Veröffentlichung war Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, eine überarbeitete Version von Square Enix' gefeiertem Nintendo 3DS-Rollenspiel Bravely Default. Bis jetzt war es nur auf der Switch 2 verfügbar, trotz der neuen Strategie von Square Enix, sich stärker auf Multi-Formate zu konzentrieren, aber nun hat das Unternehmen beschlossen, dass es Zeit ist, dass mehr Leute die Chance bekommen, diesen Klassiker zu spielen.

Daher wurde Bravely Default Flying Fairy HD Remaster nun ohne vorherige Vorankündigung sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X veröffentlicht. Außerdem gibt es weitere gute Nachrichten, da das Spiel für zwei Wochen mit Rabatt (reduziert um £6,80 / €8) verkauft wird. Wenn Sie an einem traditionellen und unterhaltsamen japanischen Rollenspiel interessiert sind, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diese Gelegenheit zu nutzen.

In Verbindung damit haben sie auch einen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der zeigt, dass die Serie inzwischen über vier Millionen Exemplare verkauft hat, verteilt auf insgesamt drei Titel: Bravely Default, Bravely Second: End Layer und Bravely Default II. Da es nun auch für PC und Xbox neben der Switch erhältlich ist, können wir davon ausgehen, dass die Zahl noch weiter steigen wird.

Wir wissen nicht, ob Bravely Default Flying Fairy HD Remaster auch auf der PlayStation 5 erscheinen wird. Square Enix hat speziell nur PC und Xbox erwähnt und nichts zu Sonys Konsolen gesagt.

Letztes Jahr hatten wir die Gelegenheit, mit den Entwicklern dieser aktualisierten Version zu sprechen, was zu einem interessanten Interview führte, das Sie unter diesem Link lesen können.

HQ