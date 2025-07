Es ist tatsächlich zwölf Jahre her, dass ich das letzte Mal Bravely Default für den Nintendo 3DS gespielt habe, und hinter diesem sehr seltsamen Titel steckte ein ziemlich traditionelles japanisches Rollenspiel mit einem absolut phänomenalen Kampfsystem. Nach all der Zeit finde ich Bravely Default Flying Fairy HD Remaster jetzt ein ziemlich nostalgisches Wiedersehen, da es jetzt in remasterter Form für Switch 2 veröffentlicht wurde.

Ich wollte mich in dieser Rezension hauptsächlich darauf konzentrieren, was diese Version vom Original unterscheidet (deren Rezension Sie hier lesen können), aber als Bravely Default ursprünglich 2012 in Japan veröffentlicht wurde, geschah dies mit dem Ehrgeiz, einen Klassiker zu schaffen Final Fantasy, und tatsächlich hieß das Spiel ursprünglich Final Fantasy: 4 Heroes of Light 2, änderte aber seinen Namen während der Entwicklung. Und das macht sich bemerkbar, auf eine gute Art und Weise. Es gibt keine Trends und Gimmicks, die verfolgt werden, und in vielerlei Hinsicht fühlt es sich mehr wie Final Fantasy an als jedes der letzten Spiele der Serie. Ich würde sogar so weit gehen, es als Liebesbrief an die älteren Titel von Square Enix zu bezeichnen.

Alle Fans des klassischen Final Fantasy können sich auf etwas freuen.

Die Geschichte von Tiz, Agnes, Ringabel und Edea steckt voller Zutaten, an die sich diejenigen, die Erfahrung mit Final Fantasy Pixelera haben, sicherlich erinnern werden: vier Helden (ein junger Kerl, der die Verantwortung für die Welt auf seinen späteren Schultern trägt), Kristalle und eine Welt am Rande der Katastrophe. Es ist sicher, aber nie langweilig dank gut geschriebener Dialoge, unerwarteter Wendungen und starker Charakterentwicklung. Ich erinnere mich schnell, warum ich Ringabel und Edea so mochte, deren persönliche Konflikte und witzige Sprüche den sonst eher ernsten Ton auflockern.

Es ist der Kampf, in dem Bravely Default wirklich glänzt, und das war vor allem der Grund, warum das Spiel damals so gefeiert wurde. Die Entwickler haben ein System eingebaut, das die Art und Weise, wie man normalerweise über Kämpfe in diesem Genre denkt, komplett auf den Kopf stellt. Und es ist so clever, dass es schwer sein wird, ohne es zu etwas zurückzukehren. Der Clou ist, dass jeder Charakter in deiner Gruppe zukünftige Runden "ausleihen" oder seine aktuellen "speichern" kann. Das bedeutet, dass du, wenn du glaubst, den Feind sofort wegfegen zu können, bis zu vier Runden gleichzeitig ausgeben kannst Bumm, Bumm, Bumm. Aber irren Sie sich? Nun, dann stehst du da und bist unfähig zu handeln, während der Feind vier Schüsse hat, um dich stattdessen zu zerschmettern. Und Bravely Default ist kein besonders einfaches Spiel, so dass dich das wirklich teuer zu stehen kommen kann.

Das Kampfsystem ist eines der echten Highlights, jetzt besser als je zuvor.

Es funktioniert aber auch umgekehrt. Wenn du dich stattdessen dafür entscheidest, defensiv zu spielen und Runden aufzubauen, erhalten deine Charaktere einen Verteidigungsstärkemodus und wenn du das Gefühl hast, dass die Zeit reif ist, kannst du mit einer ganzen Batterie von Angriffen explodieren. Vier Charaktere, jeder vier Runden, das sind sechzehn Explosionen in Folge! Und es ist so befriedigend, dass es fast illegal sein sollte.

Füge dann noch ein brillantes Jobsystem hinzu, das es dir ermöglicht, zwei verschiedene Klassen zu kombinieren, Fähigkeiten zu mischen und deine eigenen Strategien zu entwickeln (ähnlich wie Final Fantasy V ) und es wird geradezu süchtig machend. Möchtest du, dass dein Heilmagier auch Schwerter mit magischer Kraft schleudern kann? Oder dein Dieb, um Zugang zu dunkler Magie zu haben? Kein Problem. Die Freiheit ist beeindruckend und belohnt die Kreativität und lässt es Spaß machen, an den Charakteren herumzubasteln.

Ob es eine Oberwelt mit Luftschiffen gibt?

Und was ist mit dem Remaster selbst? Nun, es sind zwei Bildschirme, die zu einem werden, und es gibt unbestreitbar einen Unterschied in der Leistung zwischen dem Nintendo 3DS und der Switch 2. Die Remaster-Arbeit kann nur als sanft bezeichnet werden, was nicht ganz ein Kompliment ist. Die Hintergründe sind wunderschön handgemalt und wurden anscheinend für die höhere Auflösung neu erstellt. Obwohl der Stil einfach ist und deutlich an das Nintendo 3DS-Original erinnert, ist er nie primitiv und die etwas einfachere Grafik macht auch alles klarer und weniger schwerfällig, was ich zu schätzen weiß. Mir gefällt auch, dass man die Ursprünge des Spiels immer noch sehen kann und es ist schön für mich, der das Original gespielt hat, sie zu erkennen. Die Charaktermodelle wurden ebenfalls überarbeitet, obwohl die Animationsarbeit mehr Liebe hätte verdient haben. Dann wurden hier die beiden Bildschirme der Originalversion geschickt eingesetzt, mit verschobenen Funktionen und versteckten Menüs. Es gibt sogar kleinere Feinheiten wie die Möglichkeit, ohne Tastendrücke zu laufen, und ein Heal All, was insgesamt eine gute Lebensqualität ist.

Hervorheben möchte ich auch den Soundtrack (komponiert von Revo), der schon für den Nintendo 3DS absolut großartig war und von bombastischen Kampfthemen bis hin zu melancholischen Klavierstücken alles bot. Es in hochwertigem Stereoformat zu hören, ist tatsächlich eines der Highlights dieses Remasters, und ich würde es spontan als eines der besten aller Zeiten bezeichnen, wenn wir über japanische Rollenspiele sprechen.

Die Minispiele haben Maus-Layouts und sind die größten Einzelinnovationen, aber leider sind sie nicht großartig.

Viel mehr gibt es in diesem Remaster, das etwas zu spartanisch gestaltet ist, leider nicht viel. Bravely Default Flying Fairy HD Remaster bietet kein neues Material außer zwei Minispielen, die dazu dienen, Währung für eine Art Mikrotransaktion freizuschalten (es wird kein echtes Geld verwendet, so dass Sie beruhigt sein können). Diese heißen Luxencheer Rhythm Catch und Ringabel's Panic Cruise, wobei ersteres ein einfacheres rhythmusbasiertes Spiel ist und letzteres es dir ermöglicht, ein Luftschiff zu steuern. Beide basieren darauf, die Joy-Con 2 als Mäuse zu verwenden, aber es gibt wenig Belohnung und daher viel Grind, wenn man alles freischalten will. Ein Ansatz, von dem ich nicht ganz überzeugt bin, da ich meine Zeit mit Rollenspielen verbringen möchte und nicht damit, Minispiele immer wieder laufen zu lassen.

Aber trotzdem. Die Tatsache, dass ich mir tatsächlich die Mühe gemacht habe, ein 13 Jahre altes Rollenspiel durchzuspielen, das auch zwei großartige Fortsetzungen bekommen hat, sagt etwas darüber aus, wie unterhaltsam Bravely Default Flying Fairy HD Remaster tatsächlich ist. Sicher, es hätte ein paar neue Inhalte gebrauchen können und das Wenige, was es gibt, ist leider nicht sehr gut, aber wir sprechen immer noch von einem erstklassigen Abenteuer, das Fans klassischer japanischer Rollenspiele lieben werden. Sollten Sie also dieses Spiel kaufen?

Die Geschichte ist überraschend tiefgründig und gut geschrieben.

Ich denke, es gibt zwei Antworten. Wenn Sie das Original gespielt haben, sollten Sie es wirklich lieben, es erneut zu spielen, da die höhere Auflösung und die bessere Flüssigkeit die einzigen wirklichen Innovationen sind - aber wenn Sie es noch nicht gespielt haben und japanische Rollenspiele mögen... Dann ist es ein Kinderspiel. Bravely Default Flying Fairy HD Remaster ist im Grunde ein konservativer Aufguss, aber im Kern ist es ein phänomenales Abenteuer, das sich auch heute noch gut hält.