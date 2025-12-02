Brasilianischer Trainer entschuldigt sich leider nach homophoben Kommentaren: "Farben definieren nicht das Geschlecht, was definiert, ist Charakter"

HQ

Abel Braga, 73-jähriger brasilianischer Trainer, derzeitiger Trainer bei Inter de Porto Alegre oder einfach Inter, hat sich nach einem homophoben Kommentar auf seiner ersten Pressekonferenz, wenige Stunden nach seiner Ernennung, entschuldigt. Im Gespräch mit dem Sportdirektor des Vereins sagte Braga: "Ich sagte: 'Ich will nicht, dass mein verdammtes Team in rosa Trikots trainiert, das sieht aus wie ein Team von Schwuchteln.'" "

Später wurde er auf der Pressekonferenz zu seinem Kommentar befragt und behauptete, er habe ihn in einem "heiteren Ton" gesagt, um seine Spieler zu motivieren: "Ich will, dass die Jungs stark sind". Er bestand auf seiner Rechtfertigung, als er Stunden später eine Entschuldigung auf Instagram postete: "Zunächst einmal gebe ich zu, dass ich bei meiner Präsentation einen Fehler bezüglich der Farbe Rosa gemacht habe. Bevor das eskaliert, entschuldige ich mich. Farben definieren kein Geschlecht. Was Geschlecht definiert, ist der Charakter. International braucht Ruhe und harte Arbeit. Komm schon, Inter!"

Braga schloss sich in einem sehr heiklen Moment Inter de Porto Alegre an, belegte den vierten Platz am Tabellenende und musste die beiden bevorstehenden Spiele gewinnen, um den Abstieg zu vermeiden. Deshalb hält Braga es für so wichtig, "Charakter aufzubauen" und seine Spieler zu motivieren... Auch wenn seine Wortwahl während der Pressekonferenz und sogar in der Entschuldigung, in der er behauptete, dass "Charakter" auch Geschlecht definiert, sehr bedauerlich war...

Als Trainer hat Braga seit 1985 in Dutzenden von Vereinen gearbeitet, darunter einige der größten in Brasilien. Zuvor führte er Internacional 2006 zu einer Libertadores- und Club-Weltmeisterschaft und arbeitete für Marseille und Al Jazira.