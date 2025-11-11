Brandon Ingram von den Toronto Raptors wurde zu einer Geldstrafe von 25.000 US-Dollar verurteilt, weil er eine mit Wasser gefüllte Flasche geworfen hatte

HQ

Brandon Ingram, Stürmer der Toronto Raptors, wurde für seinen Ausbruch während eines Spiels gegen die Philadelphia 76ers, das am vergangenen Sonntag mit 130:120 endete, mit einer Geldstrafe von 25.000 US-Dollar belegt.

In einer Pause des dritten Viertels warf Ingram eine Flasche Wasser gewaltsam zu Boden, prallte zurück und traf einen Spielleiter an der Schulter, wobei er mehrere Personen zu Boden schleuderte, darunter einen Kameramann und seinen Teamkollegen Scottie Barnes.

Das Spiel musste verschoben werden, während sie den Platz abtrockneten. Er erhielt ein technisches Foul, weil er das Spiel verzögert hatte. Am Ende erzielte er 21 Punkte in 37 Minuten. Die NBA gab später bekannt, dass er zu einer Disziplinarstrafe von 25.000 Dollar verurteilt wurde.

Die Toronto Raptors sind derzeit Neunter von 15 in der Eastern Conference, mit 5 Siegen und 5 Niederlagen. Der 28-jährige Ingram bestreitet seine erste volle Saison für die Toronto Raptors, nachdem er im Februar 2025 von den New Orleans Pelicans getradet wurde.