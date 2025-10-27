Branchenlegende John Romero ist nicht daran interessiert, Battle Royale zu erkunden

HQ

Obwohl John Romero seit mehreren Jahrzehnten keinen großen Hit mehr hatte, wird er in der Spielewelt immer noch verehrt. Schließlich handelt es sich um einen der Köpfe hinter stilprägenden Klassikern wie Doom und Quake.

Es hilft auch, dass er eine freimütige und interessante Person ist, die viele Saiten im Bogen hat. Das bedeutet, dass es sich immer lohnt, Interviews mit ihm im Auge zu behalten, und unser spanischer Chefredakteur David Caballero hatte kürzlich die Gelegenheit, mit ihm während der San Diego Comic-Con Málaga zu sprechen, und Romero lieferte wie üblich mehrere Breitseiten unverfrorener Angeberei.

Unter anderem fragten wir ihn, ob er Interesse hätte, Battle Royale zu erkunden, woraufhin er lachte und sagte:

"Nun, ich meine, viele Leute erkunden alles in FPS, also muss ich Battle Royale nicht erkunden.

"Ich meine, der PvP-Markt für FPS ist extrem vollgepackt, oder? Ich werde also meine Zeit nicht damit verbringen, mich einzumischen und zu versuchen, dort etwas anderes zu machen, aber ich weiß es wirklich zu schätzen, ich mag es wirklich, verschiedene Spiele zu spielen, die sehr Hardcore-Shooter sind, wie Rainbow Six Siege, weißt du, das ist so ein gutes Spiel."

Er nutzte die Gelegenheit, um sich zu dem Projekt zu äußern, an dem er derzeit selbst arbeitet - das kein Battle Royale ist - und sagte, dass es sich immer noch um einen Ego-Shooter handelt, von dem er glaubt, dass er viele originelle Ideen hat:

"Ich mag alle Arten von FPS, und mein Spiel ist anders, es ist sehr anders, und ich kann nicht darüber sprechen, wie anders es ist oder was ich mache, aber es ist ein FPS."

Wenn Sie sich das gesamte Interview mit dieser Legende ansehen möchten, finden Sie es unten.

