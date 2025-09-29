Bowers & Wilkins Px8 S2

Bowers & Wilkins haben jetzt ihre zweite Generation der Px8 Over-Ear-Kopfhörer entwickelt, und sie haben das Design bereits verfeinert. Es ist keine komplette Überarbeitung, aber die Kopfhörer sind schlanker, schlanker und ehrlich gesagt anmutiger. Für mich ist die größte Verbesserung die Passform. Diese Kopfhörer sind zwar nur in zwei Farben erhältlich, aber sie bieten eine der, wenn nicht sogar die beste Passform unter den aktuellen High-End-ANC-Kopfhörern auf dem Markt.

Wie erwartet sind die Kabel stoffummantelt und werden von Aluminiumarmen verankert, die die Ohrmuscheln halten, die mit Nappa Leder umwickelt sind. Er ist auf ganzer Linie Premium: schön, wunderschön und mit 729 Euro vergleichbar, was etwa doppelt so viel kostet wie das, was die meisten Verbraucher als "Premium" bezeichnen würden. Trotzdem ist das günstig im Vergleich zu einigenBowers & Wilkins Lautsprechermodellen, die 55.000 Euro kosten können, und das ist noch nicht einmal der teuerste.

Abgesehen davon, dass es einer der am besten aussehenden Kopfhörer ist, die ich seit Jahren gesehen habe, ist mein einziger wirklicher Kritikpunkt die Plastikknöpfe an der Seite der Ohrmuscheln. Sie passen einfach nicht zum Rest des Builds. Es fühlt sich an, als hätte jemand beschlossen, Abstriche zu machen, obwohl der Rest wunderschön veredeltes Metall ist. Zu diesem Preis hätten die Knöpfe unbedingt aus Aluminium sein müssen. Wenn Sie sich Ohrmuscheln aus Memory-Schaumstoff und einen Aluminium-Kopfbügel leisten können, können Sie sich ein paar Gramm mehr Metall für die Bedienelemente leisten.

Der wichtigste Teil ist natürlich der Klang, und B&W enttäuscht nicht. Diese Kopfhörer unterstützen 24-Bit-Sound, einschließlich der Codecs aptX Lossless, aptX HD und aptX Adaptive.

ANC wird von einem Array mit acht Mikrofonen angetrieben. In einer normalen Büroumgebung reicht eine passive Geräuschunterdrückung oft aus, aber wenn beispielsweise jemand einen Presslufthammer vor Ihrem Fenster benutzt, ist es sehr beeindruckend, dieses Dröhnen auf ein leichtes Hintergrundgeräusch zu reduzieren. Das proprietäre ANC-System, kombiniert mit ADI PureVoice Sprachunterdrückung, ist überraschend effektiv. Allerdings wirkt sich ANC auf die Klangqualität aus, wenn auch nur geringfügig. Ohne ANC klingt die Musik lebendiger, mit mehr Ambiente und einer erweiterten Klangbühne. Während der Carbon-Treiber gleich bleibt, wurden der Verstärker, der DSP, die Aufhängung, die Schwingspule und andere Elemente aufgerüstet.

ANC und EQ werden über die B&W Music -App gesteuert, wobei die Funktion als "TrueSound" gekennzeichnet ist. Ich bin zwar kein Fan davon, noch eine weitere App auf meinem Handy zu installieren, aber diese ist intuitiv, einfach und angenehm zu bedienen. Später in diesem Jahr wird B&W auch ihr eigenes räumliches Audio sowie LE-Unterstützung über OTA-Updates einführen.

Die Akkulaufzeit wird mit 30 Stunden angegeben und liegt sehr nahe an meinen realen Ergebnissen, selbst wenn ANC auf Maximum eingestellt ist. Es ist selten, dass ein Unternehmen eine konservative Schätzung abgibt, anstatt einer übermäßig optimistischen. Im Lieferumfang ist eine Hartschalentasche enthalten. Die Ohrmuscheln und der Kopfbügel sind austauschbar, ein Austausch muss jedoch weiterhin in einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

Die Klangqualität liegt weit über dem, was man von einem Mainstream-Produkt erwarten würde. Es gibt eine echte Auflösung, mit Klangbühne, Bässen und Dynamik, die einem Paar richtiger Lautsprecher näher kommen als fast jedem anderen Consumer-Kopfhörer. Die Höhenwiedergabe hat Klangfarbe und Details, der Mitteltonbereich ist stimmig und druckvoll, ohne unzusammenhängend zu klingen, und die Gesamtpräsentation ist raffiniert und ausgewogen. Er hat zwar nicht ganz die luftige Offenheit von offenen Kopfhörern, ist aber den meisten Konkurrenten seiner Klasse weit überlegen, obwohl sich das natürlich im Preis widerspiegelt.