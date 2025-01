Bowers & Wilkins Pi6

Es ist heute für einen bestimmten In-Ear-Hersteller fast unmöglich, ein Produkt zu produzieren und zu entwerfen, das sich direkt auf dem Markt abhebt. Ob es sich um bestimmte Materialien, die Unterstützung bestimmter Codecs oder die Größe oder Kleinheit des Gehäuses und der Akkulaufzeit handelt - wir haben alles gesehen, und der Markt hat sich auf eine Art universellen Designstandard geeinigt, von dem Abweichungen selten sind, wenn überhaupt.

Deshalb ist es leicht, einen traditionellen HiFi-Premium-Hersteller wie Bowers & Wilkins abzuschreiben, der zwar großartige Sachen macht, aber stolz auf seine Anonymität ist.

Noch "schlimmer" ist es, wenn die neuesten Pi6 eine Art Zwischenprodukt sind, das als etwas günstigere Alternative zum Pi8 konzipiert ist. Das heißt, sie müssen immer noch etwa 220 £ kosten, was sie neben den teuersten Konkurrenten platziert - AirPods Pro, Sony WF-1000XM5 und Samsung Galaxy Buds3 Pro.

Also, was haben wir hier? Nun, für dieses Geld erhalten Sie eine IP54-Zertifizierung, etwa 7-8 Stunden Wiedergabe mit ANC und 24 Stunden in Kombination mit den im Gehäuse versteckten Ladungen, Bluetooth 5.4 und Unterstützung für Codecs wie SBC, AAC und aptX Classic und Adaptive. Natürlich gibt es eine fortschrittliche aktive Geräuschunterdrückung, mehrere Mikrofone für kristallklare Gespräche und Materialien, die natürlich zu diesem Preis ziemlich deutlich vermitteln, dass es sich um ein High-End-Produkt handelt.

Aber es gibt auch Probleme von Anfang an. Es gibt keine Qi-Gebühren für das Gehäuse, was ich vor allem bei diesem Preis für einen Dealbreaker halte. Ja, es ist wichtig, eine Unterscheidung zwischen diesen und den teureren Pi8s zu schaffen, aber das ist geradezu absurd. Darüber hinaus hatten wir ziemlich solide Probleme mit den Touch-Bedienelementen auf der Oberfläche der einzelnen Geräte. Wir sind uns noch nicht sicher, ob sich dies in anderen Tests des Pi6 widerspiegelt oder ob es sich um einen Defekt handeln könnte, aber in vielen, vielen Fällen erforderte der Pi6 mehrere Versuche, um einen intelligenten Assistenten heraufzubeschwören oder einen Anruf mit einer einzigen Berührung entgegenzunehmen. Des Weiteren fehlt eine automatische Aktivierung wie "Hey, Google" komplett.

Wir haben auch die dazugehörige App ausprobiert. Es ist stylisch genug und bietet Zugriff auf rudimentäre Einstellungen wie ANC-Modi und einen kleinen EQ. Es sieht nicht ganz so fertig aus wie die Hardware selbst, und in Kombination mit den oben genannten Mängeln gibt es hier einige Optimierungsprobleme, die wir zu diesem Preis nicht erwartet haben.

Glücklicherweise liefert der Pi6 dort, wo es darauf ankommt. Die 12-Millimeter-Treiber können 24-Bit und das bereits erwähnte aptX Adaptive verwenden, und egal, ob Sie Hörbücher und Podcasts, schwere James-Blake-Synthesizer oder den knallharten, facettenreichen Soundtrack von Dune: Part Two hören, hier glänzt Bowers & Wilkins erneut. Es gibt Tiefe, es gibt Breite, und obwohl dieser Aspekt eines In-Ear-Erlebnisses immer schwer zu beschreiben ist, war er immer der beste Teil der Überprüfungsaufgabe. Es muss gesagt werden, dass der ANC bei weitem nicht der effizienteste auf dem Markt ist, da sowohl Apple als auch vor allem Sony eine weitaus anpassungsfähigere und dynamischere Geräuschunterdrückung bieten, die sich leichter an sich ändernde Umstände anpassen kann. Aber das Klangerlebnis ist selbst in dieser Preisklasse konkurrenzlos.

Die Frage ist, ob man mit einem Mangel an Optimierung an anderer Stelle "leben" kann. Das Pi6 klingt gut, wirklich gut, aber bei 220 GBP sollten Sie als Verbraucher etwas Vollständigeres erwarten können, vor allem, wenn die Konkurrenz genau das bietet. Daher ist dies eine etwas lauwarme Empfehlung, die damit enden sollte, dass Bowers & Wilkins immer noch HiFi-Sound in einem Consumer-Paket liefern kann wie nur wenige andere - es scheint nur, dass die spezifische Arbeit des Entfernens oder Herabstufens von Funktionen, um einen Pi7 oder Pi8 in einen Pi6 zu verwandeln, wichtiger war als die Vision eines vollständigeren, Fertigprodukt.