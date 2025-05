Boston Celtics-Star Jayson Tatum erleidet einen Achillessehnenriss und zeigt damit eine seiner besten Leistungen aller Zeiten

HQ

Jayson Tatum, der Star der Boston Celtics, der die Franchise zu ihrer 18. NBA-Meisterschaft führte, mehr als jedes andere Team in der Geschichte, erlitt gestern Abend im Spiel gegen die New York Knicks eine schwere Verletzung, eine 121:113-Niederlage, die den aktuellen Meister an den Rand des Ausscheidens bringt.

Leider erlitt Tatum eine schwere Verletzung, so sehr, dass er nicht mehr in der Lage war, sein eigenes Gewicht zu tragen und im Rollstuhl herausgebracht werden musste. Später wurde bei ihm ein Riss der rechten Achillessehne diagnostiziert, was bedeutet, dass er für die restlichen Playoff-Spiele ausfällt. Er verletzte sich, nachdem er 2:58 Minuten vor Schluss 42 Punkte erzielt hatte und damit eine der besten Postseason-Leistungen seiner Karriere erzielte.

Es wird gesagt, dass er sich vollständig erholen wird, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er einen großen Teil der nächsten Saison verpassen wird. Ein schwerer Schlag für die Boston Celtics und den 27-Jährigen, der seit 2020 jedes Jahr zum NBA All-Star ernannt wird und zwei olympische Goldmedaillen in Tokio 2020 und Paris 2024 gewonnen hat. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass die Boston Celtics seit 2022 jedes Jahr den Divisionstitel gewannen und 2022 und 2024 den Conference-Titel gewannen. In diesem Jahr werden die Celtics, wenn sie nicht morgen ein heldenhaftes Comeback feiern, im Halbfinale ausscheiden.